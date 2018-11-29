Армия и оружие

В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики
Российская газета
14:10

В Луганской народной республике пресекли попытку группы диверсантов проникнуть на территорию ЛНР. Диверсанты общей численностью 20 человек были обнаружены в районе населенного пункта Сокольники в 18:15 по местному времени.
Российская газета14:10

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В ЛНР заявили о попытке диверсантов проникнуть в республику

RT на русском15:40

Украинские диверсанты подорвались на минах в ЛНР

Телеканал 360°14:26

Группа украинских диверсантов погибла в Донбассе

Взгляд.ру14:24

В ЛНР заявили о пресечении диверсии с украинской стороны

Народные новости14:16

Группа украинских диверсантов погибла в ЛНР

News.ru14:14

В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики

Российская газета14:10

В ЛНР заявили, что пресекли попытку диверсантов проникнуть в республику

РИА Новости13:35
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Армия и оружие

Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете

Обновлено в 20:30
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ

В Минобороны рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие

Террористы готовят еще одну провокацию с химоружием в Идлибе

Ранее Россия предупреждала о готовящейся провокации с применением химоружия боевиками, которым доставить отравляющие вещества помогла организация «Белые каски».
Обновлено в 18:08
Армия и оружие

Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие

С-400 полностью закрыли небо над Крымом

Системы противовоздушной обороны полностью закрыли небо над Крымом.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие

СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков

В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе

Украина отправила в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы «показать свое лицо».
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»

Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд

Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями

Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

В Минобороны показали, как будет выглядеть Центральный музей ВКС

Министерство обороны России опубликовало проектные изображения, где представлен внешний вид будущего Центрального музея ВКС в парке «Патриот».
Обновлено в 17:41
Армия и оружие

В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35

Председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф заявил, что правительство Турции должно выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставке от США истребителей F-35.
Обновлено в 20:00
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