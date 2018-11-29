В Луганской народной республике пресекли попытку группы диверсантов проникнуть на территорию ЛНР. Диверсанты общей численностью 20 человек были обнаружены в районе населенного пункта Сокольники в 18:15 по местному времени.

В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики

Армия и оружие Армия и оружие Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете

Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ РФ В Минобороны рассказали, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Террористы готовят еще одну провокацию с химоружием в Идлибе Ранее Россия предупреждала о готовящейся провокации с применением химоружия боевиками, которым доставить отравляющие вещества помогла организация «Белые каски».

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.

Армия и оружие Армия и оружие С-400 полностью закрыли небо над Крымом Системы противовоздушной обороны полностью закрыли небо над Крымом.

Армия и оружие Армия и оружие СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе Украина отправила в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы «показать свое лицо».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий» Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

Армия и оружие Армия и оружие Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны показали, как будет выглядеть Центральный музей ВКС Министерство обороны России опубликовало проектные изображения, где представлен внешний вид будущего Центрального музея ВКС в парке «Патриот».