В ЛНР начат приём документов на получение паспортов РФRusvesna.su 07:57

6 мая в Управлении миграционной службы МВД ЛНР началась работа по приему документов от граждан, желающих получить российское гражданство. О порядке подачи пакета документов и дальнейшем получении российских паспортов «Русской Весне» рассказали в пресс-службе ведомства.

В ЛНР начат приём документов на получение паспортов РФ

Гаджеты Apple сняла с производства iPhone 6 Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.

Политика СМИ сообщили о готовности Украины возобновить транзит российской нефти Компания «Укртранснафта» уведомила «Гомельтранснефть Дружбу» и «Транснефть» о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Происшествия «Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Финансы Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.

Технологии Интернет-холдинг «Е-генератор» утвердил стратегию и руководство СМИ2 Руководителем новостного агрегатора «СМИ2» назначен Юрий Белоусов — основатель СМИ2 и глава холдинга «Е-генератор», в состав которого входят, помимо СМИ2, социальная сеть МирТесен и платформа influencer-маркетинга LabelUp.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Происшествия 10 торговых центров в Москве получили угрозы минирования Массовая волна сообщений об угрозе взрывов в московских торговых центрах стала поступать с 17:30 в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Экономика Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6% Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.

Экономика Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.

Шоу-бизнес Нюша впервые показала подросшую дочь Нюша впервые показала подросшую дочь Игорь Сивов опубликовал кадры с празднования дня рождения дочери Несмотря на то, что Нюша не показывала девочку подписчикам в Instagram, она довольно часто делилась снимками с прогулок с наследницей.

Армия и оружие Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Ливии Военно-воздушные силы ЛНА (Ливийская национальная армия) уничтожили оперативный штаб ПНС (Правительство национального согласия), руководил которым Усама аль-Джуваили.

Происшествия Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.

Общество Погорельцы с улицы Борисоглебской пришли за помощью в администрацию Жители улицы Борисоглебской в поселке Никель, оставшиеся без крова из-за случившегося 3 мая пожара, пришли в городскую администрацию для того, чтобы получить разъяснения о том, какая им будет оказана помощь.

Происшествия Отчисленный с философского факультета МГУ студент сломал руку охраннице и расписал стены вуза оскорблениями в адрес декана Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннице и расписал стены внутри здания факультета оскорблениями в адрес декана, о чем агентству «Москва» рассказал сам декан Владимир Миронов.

Происшествия Бортпроводник самолета SSJ-100 погиб, спасая людей Бортпроводник Максим Моисеев в горящей хвостовой части самолета попробовал открыть заднюю дверь, однако у него не получилось, тогда он стал помогать людям покинуть самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.

Кино Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари» Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.

Футбол Икер Касильяс выписан из больницы 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировки, после чего Икер был срочно госпитализирован.

Происшествия ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.

Общество Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора Документ предусматривает «перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы)».

Происшествия «Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

Происшествия Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.

Политика Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

Музыка Московские школьники напишут сочинение про хип-хоп Московские школьники и студенты смогут послушать лекцию про хип-хоп, написать сочинение про этот музыкальный жанр и затем посетить рэп-концерт, где выступят GONE.Fludd и Flipper Floyd.