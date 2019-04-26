В ЛНР начался прием документов на получение российского паспортаИзвестия 04:07

В местах приема документов на получение российского гражданства очень много людей. Большие очереди. Это является свидетельством того, что желающих получить российское гражданство очень много. Руководство республики делает все возможное, чтобы упростить процедуру подачи документов наших граждан.

В самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР) начался прием документов на получение российского гражданства, сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24».

В ЛНР начался прием документов на получение российского паспорта

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