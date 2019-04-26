Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданстваВести.Ru 00:44

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". Он также рассказал более детально, как будет проходить процедура оформления документов.
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Леонид Пасечник
Сегодня паспортами граждан ЛНР обладает около 200 тысяч человек. Однако в связи с последними событиями — подписанием известного нам документа — очереди для получения паспорта гражданина ЛНР значительно выросли.
— Леонид ПасечникТелеканал 360° 04:06

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В ЛНР начался прием документов на получение российского паспорта

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Государственный и военный деятель непризнанной Луганской Народной Республики. Глава Луганской Народной Республики с 21 ноября 2018 года. Генерал-майор МГБ ЛНР. Министр государственной безопасности ЛНР.
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