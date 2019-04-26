Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданстваВести.Ru 00:44
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". Он также рассказал более детально, как будет проходить процедура оформления документов.
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Сегодня паспортами граждан ЛНР обладает около 200 тысяч человек. Однако в связи с последними событиями — подписанием известного нам документа — очереди для получения паспорта гражданина ЛНР значительно выросли.
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