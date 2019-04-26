Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданстваВести.Ru 00:44

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". Он также рассказал более детально, как будет проходить процедура оформления документов.
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В ЛНР откроют пункты приема документов для выдачи паспортов РФ

Интерфакс03:40

Глава ЛНР рассказал об очередях за российским гражданством

Московский Комсомолец01:17

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Национальная служба новостей02:02

ЛНР помогает жителям республики подавать документы на российские паспорта

РИА Новости01:40

В ЛНР образовалась очередь из желающих получить российское гражданство

Взгляд.ру02:21

Глава ЛНР: Жители Луганской республики стоят в очереди, чтобы подать документы на получение гражданства России

Эхо Москвы02:00

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Вести.Ru00:44
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Экономика

Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено вчера в 10:50
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Общество

Служащие храмов поделились с пензенцами секретами приготовления пасхи

Православные готовятся к празднику Пасхи. В 2019 году она выпадает на 28 апреля.
Обновлено вчера в 13:14
Космос

В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО

Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино

Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ

Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Происшествия

В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Политика

Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти

В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.
Обновлено в 03:16
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте

Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Ксения Бородина исполнила мечту младшей дочери

Обновлено в 02:33
Политика

Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов

На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено 24 апреля в 09:01
Политика

«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне

"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".
Обновлено в 03:37
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
Авто

Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса

Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Футбол

Экс-селекционер «Краснодара» — об Игнатьеве: «Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире»

Обновлено в 02:56
Политика

ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Обнародована военная доктрина Зеленского

Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Младенец в Бурятии впал в кому, попав в больницу с бронхитом

Четырёхмесячный ребёнок впал в кому после того, как был госпитализирован в детскую клиническую больницу Улан-Удэ с диагнозом «острый бронхит».
Обновлено в 02:26
Культура

В Петербурге впервые пройдет Дрезденский оперный бал

Обновлено в 01:19
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Таджикистан вводит пошлины для туристов и паломников

Глава Минфина Таджикистана Файзиддин Каххорзода, представляя законопроект в парламенте, заявил, что "пошлиной также будут облагаться граждане Таджикистана, посещающие другие государства в целях туризма посредством туристических компаний, а также граждане Таджикистана, совершающие хадж".
Обновлено в 03:33
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