В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданстваВести.Ru 00:44

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". Он также рассказал более детально, как будет проходить процедура оформления документов.

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

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