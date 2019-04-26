Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданстваВести.Ru 00:44
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24". Он также рассказал более детально, как будет проходить процедура оформления документов.
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Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено вчера в 10:50
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Общество
Служащие храмов поделились с пензенцами секретами приготовления пасхи
Православные готовятся к празднику Пасхи. В 2019 году она выпадает на 28 апреля.
Обновлено вчера в 13:14
Космос
В Астрахани сняли на видео круживший в ночном небе НЛО
Жители Астрахани опубликовали в Сети короткое видео, где показали круживший в ночном небе НЛО.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино
Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ
Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Политика
Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти
В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.
Обновлено в 03:16
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте
Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Ксения Бородина исполнила мечту младшей дочери
Обновлено в 02:33
Политика
Жителям Донбасса упростили получение российских паспортов
На сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорится о том, что президент подписал указ об упрощенном получении паспортов РФ для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено 24 апреля в 09:01
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Ирина Сенотова
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "5 канал".
Обновлено в 03:37
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Авто
Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса
Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Футбол
Экс-селекционер «Краснодара» — об Игнатьеве: «Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире»
Обновлено в 02:56
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Обнародована военная доктрина Зеленского
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Младенец в Бурятии впал в кому, попав в больницу с бронхитом
Четырёхмесячный ребёнок впал в кому после того, как был госпитализирован в детскую клиническую больницу Улан-Удэ с диагнозом «острый бронхит».
Обновлено в 02:26
Культура
В Петербурге впервые пройдет Дрезденский оперный бал
Обновлено в 01:19
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Таджикистан вводит пошлины для туристов и паломников
Глава Минфина Таджикистана Файзиддин Каххорзода, представляя законопроект в парламенте, заявил, что "пошлиной также будут облагаться граждане Таджикистана, посещающие другие государства в целях туризма посредством туристических компаний, а также граждане Таджикистана, совершающие хадж".
Обновлено в 03:33