В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданстваРИА Новости 04:18

Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев. По его словам, жители республики смогут не только подать документы, но и получить консультацию.

В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства

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