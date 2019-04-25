Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахтеRT на русском 17:36
«Ситуация на шахте критическая, на текущий момент двое погибших, ещё 15 без вести пропавших», — приводит его слова Луганский информационный центр. Ранее стало известно, что на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка Лутугинского района произошло чрезвычайное происшествие.
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Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обновлено в 18:00
Здоровье
Эксперты о запрете на ввоз мясо-молочной продукции частными лицами
На границе никто не будет разбираться в происхождении товара, поэтому предлагается закрыть ввоз мясо-молочной продукции полностью.
Обновлено в 12:16
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Общество
Люди во всем мире стали печальнее и злее
Люди во всем мире все чаще больше испытывают негативные эмоции - такие, как злость, волнение и грусть, нежели радость и удовольствие, говорится в опросе Gallup, опубликованном в четверг.
Обновлено в 14:56
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Космос
На МКС произошёл сбой в системе очистки воздуха
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Группа "Любэ" презентовала композицию "По мосту". Это песня посвящена летнему отпуску на морском побережье крымского полуострова.
Обновлено в 03:27
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту
Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 16:02
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Ряд стран заинтересовался российской системой распознавания лиц
Россия получила несколько заявок на поставку системы распознавания лиц для контроля доступа на закрытые объекты.
Обновлено в 17:20
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной
В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.
Обновлено в 18:08
Космос
На космической станции «Тяньгун» можно будет вести сразу сотни экспериментов
В CSU заявили, что на космической станции "Тяньгун" будут вестись проекты и ставиться эксперименты в таких областях, как длительное нахождение живых организмов в космосе, биотехнологии, физика микрогравитации, космическое материаловедение, астрономия и т. д.
Обновлено в 10:50
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 16:53
Футбол
«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»
«Хетафе» на своем поле принимал «Реал» в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:22
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Собчак обещала рассказать, в чём феномен Бузовой
Журналист Ксения Собчак записала большое интервью для своего YouTube-проекта «Осторожно, Собчак!» с певицей, актрисой, телеведущей и бизнесменом Ольге Бузовой, с которой она знакома долгие годы.
Обновлено вчера в 13:53
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Кино
Фильм-победитель Берлинале «Синонимы» откроет кинофестиваль «Край света. Запад»
Обновлено в 18:01
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Общество
Аналоговое телевидение задержится в России до 14 октября
Третья волна запланирована на начало лета. В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября.
Обновлено в 09:25
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Авто
Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т
Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Обновлено в 06:35