Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взяткиРоссийская газета 02:59
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Из-за взятки в 500 тысяч рублей замначальника кузбасской полиции стал фигурантом уголовного дела
Комсомольская правда - Кемерово02:42
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