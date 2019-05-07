В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взяткиРоссийская газета 02:59

Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки

Общество Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.

Происшествия В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его смерти Скелет Меррика хранился в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани британца удалось обнаружить спустя 130 лет после его смерти.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Происшествия По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.

Общество Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Политика Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.

Общество В России могут ввести платное бронирование столиков Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщил, что в российских заведениях общепита могут ввести платное бронирование столиков, пишет Известия.

Политика Порошенко рассчитывает, что Зеленский будет уважать независимость судов Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что новоизбранный глава государства Владимир Зеленский будет уважать независимость украинских судов.

Кино Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс снимутся в «Силе собаки» Бенедикт Камбербэтч и Элизабет Мосс снимутся в новом фильме Джейн Кэмпион "Сила собаки" ("The Power of the Dog") — адаптации одноимённого романа Томаса Сэваджа.

Общество Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.

Происшествия Больше 80 тыс. человек подписали петицию о запрете полетов SSJ-100 Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 совершавший рейс по маршруту Москва-Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт и совершить экстренную посадку в Шереметьево.

Политика Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос Генпрокурор Юрий Луценко объяснил очередную неявку украинского лидера на допрос неотложными государственными делами.

Происшествия Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Футбол Конте отказался возглавить «Рому» Итальянский тренер Антонио Конте исключает возможность возглавить «Рому» летом текущего года.

Происшествия Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов 6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).

Авто Названы самые популярные марки авто с пробегом в Санкт-Петербурге По данным аналитического агентства "Автостат", лидирующую позицию среди брендов на вторичном рынке Северной столицы по итогам первых трёх месяцев 2019-го завоевал немецкий Volkswagen с результатом 3 098 перепроданных машин.

Происшествия В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.

Экономика ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Политика Глава МИД ФРГ и госсекретарь США обсудят отношения с Россией Представитель Госдепартамента ранее сообщил, что он, вероятнее всего, затронет также тему строительства газопровода "Северный поток - 2". Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что в Берлине Помпео обсудит "темы, представляющие интерес для обеих сторон, такие как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы".

Политика Почему в Белоруссии и Казахстане запретили акции «Бессмертного полка» Накануне Дня Победы в Витебске запретили проводить «Бессмертный полк» с формулировкой «не представляется возможным», а в Минске изменили место проведения акции, предложив присоединиться к шествию «Беларусь помнит».

Происшествия Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.

Общество Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.

Армия и оружие Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.