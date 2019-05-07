Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взяткиРоссийская газета 02:59
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Из-за взятки в 500 тысяч рублей замначальника кузбасской полиции стал фигурантом уголовного дела
Комсомольская правда - Кемерово02:42
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Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признал, что оказался слабее голкипера «Бостона» Туукки Раска в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.
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Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь
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Кино
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Обновлено в 04:04
Армия и оружие
В команде Зеленского признали неспособность Киева противостоять РФ на Азове
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Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
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Общество
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Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
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Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
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«Нравится вам это или нет, эра Путина наступает», — подчеркнул Уилсон.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10
Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
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Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок
Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
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Авто
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Обновлено в 02:39
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В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
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Как взрывается бетон и почему это происходит: зрелищное видео
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Обновлено в 02:14
Политика
Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters
Власти Мьянмы подтвердили освобождение двух журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.
Обновлено в 03:56
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
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