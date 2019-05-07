Происшествия

В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взяткиРоссийская газета 02:59

Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Замначальника полиции Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки

КузПресс02:31

Из-за взятки в 500 тысяч рублей замначальника кузбасской полиции стал фигурантом уголовного дела

Комсомольская правда - Кемерово02:42

Высокопоставленного кузбасского полицейского подозревают во взяточничестве

Сибдепо02:40

Замначальника кузбасской полиции задержали по подозрению в крупной взятке

Кузбасс03:17

Замначальника полиции Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки

ТАССвчера в 23:25

В Кузбассе расследуют дело о получении взятки высокопоставленным полицейским

Avoka.do02:51

Подозреваемый в коррупции замначальника полиции получил взятку из Белова – Следком

VSE42 Новости03:22
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика

США считает Гуайдо избранным лидером Венесуэлы

Обновлено 05 мая в 11:11
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Общество

Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Расчеты турецких С-400 обучат в России

Обновлено вчера в 12:19
Религия

Православные отмечают Пасху усопших

Обновлено в 02:58
Хоккей

Сергей Бобровский: «Вратарь „Бостона“ обыграл меня»

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признал, что оказался слабее голкипера «Бостона» Туукки Раска в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 02:43
Политика

Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь

Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 16:23
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован

Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Политика

На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

В команде Зеленского признали неспособность Киева противостоять РФ на Азове

Апаршин заявил, что в связи с неспособностью Украины противостоять РФ на Азове, не хотел бы, чтобы украинские эксперты требовали от Зеленского быстрого восстановления военно-морских сил страны.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Мурманской области разбился легкомоторный самолет

В Мурманской области разбился частный двухмоторный самолет.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Экономика

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Политика

Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»

«Нравится вам это или нет, эра Путина наступает», — подчеркнул Уилсон.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Общество

Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок

Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Авто

Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Более 120 тыс. россиян подписали петицию о запрете полетов на SSJ-100

Обновлено в 02:39
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Наука

Как взрывается бетон и почему это происходит: зрелищное видео

Команда исследователей решила исправить это недоразумение и заперлась в лаборатории, где ученые принялись методично взрывать куски бетона.
Обновлено в 02:14
Политика

Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters

Власти Мьянмы подтвердили освобождение двух журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.
Обновлено в 03:56
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
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