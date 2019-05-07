В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взяткиРоссийская газета 02:59

Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки

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