В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией. Накануне в поселке произошла массовая драка.

с чего всё началось

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. Как отмечается, следователем по Ленинск-Кузнецкому району возбуждено два уголовных дела.

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

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