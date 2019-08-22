Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганамиRT на русском 05:53
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. Как отмечается, следователем по Ленинск-Кузнецкому району возбуждено два уголовных дела.
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с чего всё началось
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией. Накануне в поселке произошла массовая драка.Интерфакс02:58
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