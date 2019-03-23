Происшествия
В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»Газета Кемерова 23 марта в 01:10
Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия, унесшая жизни 60 человек, произошла почти год назад — 25 марта 2018 года. Всекузбасский молебен начался в 10:00.
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с чего всё началось
После возложения цветов в православном храме прошла панихида по невинно погибшим жертвам пожара, её провёл митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.News.ru23 марта в 11:48
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Поминальная служба в Кузбассе по погибшим в «Зимней вишне» пройдет 23 марта
РИА Новости22 марта в 06:11
«Когда люди вместе, они сильнее духом»: В Кузбассе прошли панихиды по погибшим в «Зимней вишне»
Комсомольская правда - Кемерово23 марта в 05:46
Панихида по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» началась в Кемерове: прямая трансляция
VSE42 Новости22 марта в 23:25
В Кемерове прошло возложение цветов к памятному камню на месте «Зимней вишни»
Кузбасс23 марта в 12:44
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