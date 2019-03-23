В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»Газета Кемерова 23 марта в 01:10

с чего всё началось

Сегодня, 23 марта, в храмах Кузбасса прошёл поминальный молебен по погибшим в торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия, унесшая жизни 60 человек, произошла почти год назад — 25 марта 2018 года. Всекузбасский молебен начался в 10:00.

В Кузбассе прошла панихида по погибшим в «Зимней вишне»

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