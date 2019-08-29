Общество

REGNUMREGNUMВ Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

В адрес начальника управления Пенсионного фонда было внесено представление о нарушении пенсионного законодательства и требованием произвести перерасчёт пенсии. Требования прокурора удовлетворены: доплата составила порядка 160 тысяч рублей.
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