Общество
REGNUMВ Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
В адрес начальника управления Пенсионного фонда было внесено представление о нарушении пенсионного законодательства и требованием произвести перерасчёт пенсии. Требования прокурора удовлетворены: доплата составила порядка 160 тысяч рублей.
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Партийный билет КПСС помог вернуть кемеровчанке 160 тысяч рублей
Комсомольская правда - Кемерововчера в 23:47
Кемеровчанка потребовала пересчитать её пенсию и получила более 160 000 рублей
Газета Кемеровавчера в 23:49
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