Общество
REGNUMВ Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
В адрес начальника управления Пенсионного фонда было внесено представление о нарушении пенсионного законодательства и требование произвести перерасчёт пенсии. Требования прокурора удовлетворены: доплата составила порядка 160 тысяч рублей.
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Партийный билет принёс пожилой кемеровчанке крупную доплату к пенсии
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