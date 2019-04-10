Общество
В Кузбассе отключили аналоговое телевидениеСибдепо 00:45
15 апреля в Кузбассе отключили аналоговое телевещание. Об этом Сибдепо рассказали в департаменте транспорта и связи Кемеровской области. «Отключение произошло в 11:45», – пояснил собеседник издания.
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Нижнекамцы узнали, как при отключении аналогового телевещания смотреть местные новости
Татар-информвчера в 17:28
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Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено вчера в 01:16
Космос
Первый полет самого большого в мире самолета сняли на видео
В интернете появилось видео первого полета самого большого в мире самолета.
Обновлено 13 апреля в 14:12
Политика
Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Обновлено вчера в 19:52
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Гуайдо обвинил во вторжении в Венесуэлу Россию и Кубу
Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Происшествия
5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Хоккей
«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф с «Сан-Хосе»
В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Елена Захарова снималась в фильме на последнем месяце беременности
Актриса и не предполагала, что работать придется на последнем месяце беременности, но съемки фильма постоянно переносились.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В Туве ищут пропавшего шестилетнего мальчика
Почти 40 человек и техника ищут шестилетнего мальчика в Туве, который в воскресенье ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл.
Обновлено в 01:31
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Технологии
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая авария после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Энергетика
Нефть начала дешеветь после роста на прошлой неделе
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США.
Обновлено в 01:40
Экономика
Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 год
Обновлено 13 апреля в 12:02
Общество
Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой
Обновлено в 00:41
Общество
Опрос: почти половина россиян не работают по профессии
Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Число жертв торнадо на юге США возросло до восьми
Число погибших из-за торнадо на юге США возросло до восьми человек, сообщает Associated Press. По данным агентства, среди жертв трое детей.
Обновлено в 01:12
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Музыка
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено 13 апреля в 08:21
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ
На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Авто
В Сеть выложили первые рендеры нового Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GL нового поколения показали рендерах в Сети, сообщает издание "Колеса.ру".
Обновлено вчера в 23:21
Космос
Гибель неминуема: Звёздный ветер раскалит атмосферу Земли
Физики удивились, узнав о вреде, который звёздный ветер наносит Юпитеру. Эта планета столь велика и то, её атмосфера сильно нагревается.
Обновлено вчера в 13:52