Происшествия
В Кузбассе при падении автобуса с насыпи погибли шесть шахтеровВедомости 00:30
В Кемеровской области шесть шахтеров разреза «Распадская» погибли в результате инцидента с вахтовым автобусом, перевозившего работников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Распадской угольной компании.
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«Небольшой полет – и все»: Пострадавшие горняки рассказали, как перевернулся автобус в Междуреченске
Комсомольская правда - Кемерово06:22
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