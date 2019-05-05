Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млнRT на русском 04:45

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн). Об этом заявил советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, оказывающий россиянке поддержку.
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Суд в Кувейте разрешил осужденной на 10 лет россиянке выйти под залог размером почти 66 миллионов долларов

Эхо Москвы05:30

Суд Кувейта назначил более $65 млн залога за россиянку Лазареву

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В Кувейте суд потребовал 65 млн долларов залога за освобождение россиянки

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РБК05:02

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

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Суд Кувейта назначил залог в $65,7 млн для освобождения россиянки Лазаревой

ТАСС04:33

Суд Кувейта разрешил освободить осужденную россиянку под залог в $65 млн

Коммерсантъ05:25
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