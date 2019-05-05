Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млнRT на русском 04:45
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн). Об этом заявил советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, оказывающий россиянке поддержку.
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Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК .
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Астрономы получили самый детальный снимок с телескопа «Хаббл»
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В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
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При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
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