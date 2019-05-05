Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млнRT на русском 04:45
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн). Об этом заявил советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, оказывающий россиянке поддержку.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 03:43
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Политика
В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Хоккей
«Автомобилист» совершил обмен с «Югрой»
Екатеринбургский «Автомобилист» совершил обмен с ханты-мансийской «Югрой», сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Футбол
В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина
Обновлено в 04:18
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов
Обновлено в 05:01
Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено 03 мая в 15:45
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество
На Южном Урале ожидается аномальная жара
В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
Обновлено в 03:47
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Германии два льва напали на сотрудника зоопарка
В Нижней Саксонии (Германия) два льва напали на 24-летнего сотрудника зоопарка, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных, сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя местной полиции.
Обновлено вчера в 18:30
Технологии
Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак
Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
Обновлено в 03:19
Недвижимость
В Гамбурге тысячи человек протестуют против повышения жилищной аренды
В немецком Гамбурге проходят масштабные акции протеста против повышения арендной платы за жилье.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Верховный суд опубликовал статистику по взяткам
Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47