Происшествия

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млнRT на русском 04:45

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн). Об этом заявил советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, оказывающий россиянке поддержку.
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Суд Кувейта разрешил освободить осужденную россиянку под залог в $65 млн

Коммерсантъ05:25

Суд Кувейта разрешил освободить осужденную россиянку под залог в $65 млн

РБК05:02

В Кувейте суд потребовал 65 млн долларов залога за освобождение россиянки

РИА Новости04:30

Кувейтский суд назначил залог россиянке в $65 миллионов

Московский Комсомолец04:37

Суд Кувейта назначил залог в $65,7 млн для освобождения россиянки Лазаревой

ТАСС04:33

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

RT на русском04:45

Суд в Кувейте потребовал залог в $65 млн для обвинённой в растрате гражданки РФ

Говорит Москва04:47
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В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
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Общество

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Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
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В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина

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На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

На Украине создана группа, которая будет заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
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На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
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Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

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Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
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В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов

Обновлено в 05:01
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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
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Угонщики на ворованном в Петербурге авто убили троих в ДТП под Рязанью

Обновлено в 05:19
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

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Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

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Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

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Обновлено в 04:09
Общество

На Южном Урале ожидается аномальная жара

В Курганской области ожидается до +30 градусов, а в Свердловской до +27.
Обновлено в 03:47
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 00:27
Происшествия

В Германии два льва напали на сотрудника зоопарка

В Нижней Саксонии (Германия) два льва напали на 24-летнего сотрудника зоопарка, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить животных, сообщает немецкое издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя местной полиции.
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Технологии

Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак

Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
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В немецком Гамбурге проходят масштабные акции протеста против повышения арендной платы за жилье.
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Верховный суд опубликовал статистику по взяткам

Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
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