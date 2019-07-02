В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.

В Курске состоится финал Кубка области по футболу

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