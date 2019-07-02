Футбол

В Курске состоится финал Кубка области по футболуДруг для друга (Курск) вчера в 10:35

В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.
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Сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Советский спорт02:07

Сборная Мексики вырвала победу у Гаити и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

Sport24.ru01:09

Сборная Мексики стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ

РИА Новости01:18

Мексика вырвала победу у Гаити и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

Чемпионат01:24

Мексика стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ

Sportbox.RU01:12

Мексика вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

Спорт-Экспресс01:17

Мексика стала первым финалистом Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч ТВ01:12
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Настя Цветаева поделилась милым видео дочери с новорожденным братом

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Обновлено вчера в 10:33
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 20:51
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено вчера в 18:30
Авто

Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.
Обновлено вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Лев Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачёвой на перрон

Инцидент с поездкой примадонны по перрону Рижского вокзала на автомобиле вызвал резонанс.
Обновлено вчера в 16:16
Кино

Советские фильмы покажут во дворах необычных столичных домов

Показы пройдут во дворах необычных столичных домов, построенных во времена СССР.
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Происшествия

В Выборге устраняют последствия водопроводной аварии

Обновлено вчера в 14:50
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Тропический шторм «Мун» нарушил транспортное сообщение в Хайнане

Обновлено в 00:22
Происшествия

В Якутии во время спортивного соревнования рухнула «трибуна»

Во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии обрушилась деревянная конструкция, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 10:47
Общество

РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»

Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Общество

В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за погоды

Обновлено в 02:02
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

На Украине упал военный самолет

В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 01:10
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:01
Спорт

Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета

Обновлено вчера в 16:26
Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика

Минпромторг заключил контракты с автоконцернами

Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Авто

В России появилась топовая версия пикапа Toyota Hilux

Компания Toyota в России начала прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено вчера в 07:48
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