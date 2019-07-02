Футбол
В Курске состоится финал Кубка области по футболуДруг для друга (Курск) вчера в 10:35
В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.
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Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
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Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Обновлено вчера в 20:51
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.
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Шоу-бизнес
Лев Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачёвой на перрон
Инцидент с поездкой примадонны по перрону Рижского вокзала на автомобиле вызвал резонанс.
Обновлено вчера в 16:16
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Советские фильмы покажут во дворах необычных столичных домов
Показы пройдут во дворах необычных столичных домов, построенных во времена СССР.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 14:50
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17
Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Якутии во время спортивного соревнования рухнула «трибуна»
Во время VII спортивных игр в Амгинском улусе Якутии обрушилась деревянная конструкция, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:43
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
РБК нашел аудиторскую оценку оспариваемой сделки «Рольфа»
Оценку компании «Рольф Эстейт», из-за продажи которой основателя «Рольфа» Сергей Петрова обвинили в выводе 4 млрд руб. за рубеж, готовила московская аудиторская компания ООО «Юрис, право и аудит», рассказал РБК представитель «Рольфа» и подтвердил гендиректор аудитора Игорь Тимошин.
Обновлено в 01:00
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На Украине упал военный самолет
В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 01:10
Теннис
Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:01
Спорт
Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Минпромторг заключил контракты с автоконцернами
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Авто
В России появилась топовая версия пикапа Toyota Hilux
Компания Toyota в России начала прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено вчера в 07:48