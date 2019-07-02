В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.

В Курске состоится финал Кубка области по футболу

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Космос В Антарктиде замечено послание мистической планеты, предупреждающее о скором апокалипсисе Якобы человечество погибнет из-за действия мистической планеты Нибиру, ее странное послание не так давно было замечено в Антарктиде.

Политика В Верховной Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка Документ, который зарегистрирован под номером 10414, получил название «Проект закона о противодействии сквернословию (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)».

Шоу-бизнес Лев Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачёвой на перрон Инцидент с поездкой примадонны по перрону Рижского вокзала на автомобиле вызвал резонанс.

Общество Губернатор Красноярского края извинился перед местной жительницей Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед местной жительницей.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции» Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.

Авто Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.

Транспорт Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Хоккей НХЛ. Кныжов и Князев подписали контракты с «Сан-Хосе» Защитники Николай Кныжов и Артемий Князев заключили с калифорнийским клубом соглашения новичков на три года.

Происшествия Разбойник с ножом и бутылкой напал на магазин в Невском районе Разбойное нападение на продуктовый магазин в Невском районе было совершено ранним утром 2 июля.

Шоу-бизнес Ксения Бородина трогательно призналась мужу в любви в честь 4-й годовщины свадьбы В честь 4-й годовщины со дня заключения брака Ксения трогательно обратилась к мужу в своем микроблоге в Instagram.

Экономика «Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.

Здоровье За полгода в свердловском перинатальном центре родились более 2 тысяч детей По словам главной акушерки перинатального центра Дарьи Коренной, 70% родов, прошедших в центре с начала текущего года, были партнёрскими.

Общество Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Политика Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине "Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Политика Волкер раскритиковал инициативу МИД РФ по украинским морякам Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер сообщил, что предложение РФ по освобождению украинских моряков является «неприемлемым», поскольку подразумевает признание Украиной юрисдикции российских судов.

Экономика РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа» 3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.