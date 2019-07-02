Футбол
В Курске состоится финал Кубка области по футболуДруг для друга (Курск) вчера в 10:35
В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.
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Космос
В Антарктиде замечено послание мистической планеты, предупреждающее о скором апокалипсисе
Якобы человечество погибнет из-за действия мистической планеты Нибиру, ее странное послание не так давно было замечено в Антарктиде.
Обновлено 01 июля в 02:20
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Политика
Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Обновлено в 03:25
Политика
В Верховной Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка
Документ, который зарегистрирован под номером 10414, получил название «Проект закона о противодействии сквернословию (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)».
Обновлено в 03:01
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Лев Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачёвой на перрон
Инцидент с поездкой примадонны по перрону Рижского вокзала на автомобиле вызвал резонанс.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед местной жительницей
Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед местной жительницей.
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у компании «Страховые инвестиции»
Компания занималась добровольным имущественным и личным страхованием, обе эти лицензии у компании отозваны.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
Как пишут аналитики агентства «Автостат», лидирует по сохранению остаточной цены кроссовер Toyota RAV4, его показатели разнятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть как раз столько остается отпервоначальной цены автомобиля за 3 года владения.
Обновлено вчера в 06:37
Транспорт
Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Хоккей
НХЛ. Кныжов и Князев подписали контракты с «Сан-Хосе»
Защитники Николай Кныжов и Артемий Князев заключили с калифорнийским клубом соглашения новичков на три года.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Washington Examiner (США): почему все подводники будут скорбеть о русских моряках (Washington Examiner)
Все военные подводники будут оплакивать 14 русских моряков, которые погибли в понедельник.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Разбойник с ножом и бутылкой напал на магазин в Невском районе
Разбойное нападение на продуктовый магазин в Невском районе было совершено ранним утром 2 июля.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно призналась мужу в любви в честь 4-й годовщины свадьбы
В честь 4-й годовщины со дня заключения брака Ксения трогательно обратилась к мужу в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 03:42
Политика
Канада решила поставлять вооружение на Украину
Обновлено в 02:30
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Здоровье
За полгода в свердловском перинатальном центре родились более 2 тысяч детей
По словам главной акушерки перинатального центра Дарьи Коренной, 70% родов, прошедших в центре с начала текущего года, были партнёрскими.
Обновлено в 02:58
Общество
Журналист попросил СК проверить Навального и Волкова на мошенничество
Соколов обратился с заявлением в СК с просьбой проверить Навального и Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 03:15
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено вчера в 03:36
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
"Глава государства поблагодарил Курта Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Волкер раскритиковал инициативу МИД РФ по украинским морякам
Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер сообщил, что предложение РФ по освобождению украинских моряков является «неприемлемым», поскольку подразумевает признание Украиной юрисдикции российских судов.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»
3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейта» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12