Футбол

В Курске состоится финал Кубка области по футболуДруг для друга (Курск) вчера в 10:35

В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.
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Сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ

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Гаити – Мексика. Прогноз аналитика на матч Золотого Кубка КОНКАКАФ

Букмекеры.рфвчера в 13:01

В Курске состоится финал Кубка области по футболу

Друг для друга (Курск)вчера в 10:35
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Политика

Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского

«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Пассажиров авиалайнера на Канарах эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Фуэртевентуры на Канарских островах было экстренно эвакуировано 180 пассажиров самолёта из-за сообщения о бомбе на борту.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Врачи в Калининграде просят об экспертизе по делу об убийстве младенца

Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения и врачебная палата призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.
Обновлено в 07:19
Футбол

Игрок сборной Бразилии поддержал раскритиковавшего судью Месси

После матча 1/2 финала Кубка Америки аргентинский нападающий раскритиковал арбитров.
Обновлено в 07:14
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России

Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения

Обновлено в 06:53
Футбол

«Спартак» представил форму из переработанных бутылок

Обновлено в 07:35
Интернет

Российский рынок рекламы на Smart TV за год вырос почти в четыре раза

Российские компании потратили в 2018 г. на рекламу через экраны телевизоров (и другой техники, подключенной к интернету) 750 – 800 млн руб. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные ассоциации IAB Russia.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Политика

На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото

Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.
Обновлено в 07:39
Авто

Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Игры

Авторы Cuphead отложили релиз дополнения до 2020 года

Cuphead стала одним из самых необычных релизов 2017 года.
Обновлено в 05:10
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери

Обновлено в 05:22
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 06:25
Финансы

ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования

Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 04:49
Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Обновлено в 01:10
Общество

СГТУ заявил о готовности к ликвидации ССЭИ

Как сообщает пресс-служба вуза, рассматривался вопрос готовности технического университета, в случае ликвидации Эконома, к переводу студентов и трудоустройству его работников в СГТУ, а также надлежащему использованию имущественного комплекса ССЭИ.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

В Донбассе украинский боевик-наркоман застрелил из автомата сослуживца

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Депутаты выбрали мэра города Иваново

Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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