Футбол
В Курске состоится финал Кубка области по футболуДруг для друга (Курск) вчера в 10:35
В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Пассажиров авиалайнера на Канарах эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Фуэртевентуры на Канарских островах было экстренно эвакуировано 180 пассажиров самолёта из-за сообщения о бомбе на борту.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Врачи в Калининграде просят об экспертизе по делу об убийстве младенца
Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения и врачебная палата призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.
Обновлено в 07:19
Футбол
Игрок сборной Бразилии поддержал раскритиковавшего судью Месси
После матча 1/2 финала Кубка Америки аргентинский нападающий раскритиковал арбитров.
Обновлено в 07:14
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения
Обновлено в 06:53
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Интернет
Российский рынок рекламы на Smart TV за год вырос почти в четыре раза
Российские компании потратили в 2018 г. на рекламу через экраны телевизоров (и другой техники, подключенной к интернету) 750 – 800 млн руб. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные ассоциации IAB Russia.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Политика
На Майдане начались новые протесты
В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото
Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.
Обновлено в 07:39
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
Обновлено вчера в 00:45
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Игры
Авторы Cuphead отложили релиз дополнения до 2020 года
Cuphead стала одним из самых необычных релизов 2017 года.
Обновлено в 05:10
Финансы
ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования
Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Общество
СГТУ заявил о готовности к ликвидации ССЭИ
Как сообщает пресс-служба вуза, рассматривался вопрос готовности технического университета, в случае ликвидации Эконома, к переводу студентов и трудоустройству его работников в СГТУ, а также надлежащему использованию имущественного комплекса ССЭИ.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
В Донбассе украинский боевик-наркоман застрелил из автомата сослуживца
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51