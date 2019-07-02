В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.

В Курске состоится финал Кубка области по футболу

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Политика Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского «Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Происшествия Пассажиров авиалайнера на Канарах эвакуировали из-за сообщения о бомбе В аэропорту Фуэртевентуры на Канарских островах было экстренно эвакуировано 180 пассажиров самолёта из-за сообщения о бомбе на борту.

Происшествия Врачи в Калининграде просят об экспертизе по делу об убийстве младенца Калининградская областная организация профсоюза работников здравоохранения и врачебная палата призвали провести независимую медицинскую экспертизу по делу об убийстве младенца в роддоме Калининграда.

Футбол Игрок сборной Бразилии поддержал раскритиковавшего судью Месси После матча 1/2 финала Кубка Америки аргентинский нападающий раскритиковал арбитров.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Интернет Российский рынок рекламы на Smart TV за год вырос почти в четыре раза Российские компании потратили в 2018 г. на рекламу через экраны телевизоров (и другой техники, подключенной к интернету) 750 – 800 млн руб. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные ассоциации IAB Russia.

Авто «АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.

Общество Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.

Политика На Майдане начались новые протесты В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Происшествия Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.

Авто Новый Renault Duster показали на тизерном изображении На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Происшествия Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.

Игры Авторы Cuphead отложили релиз дополнения до 2020 года Cuphead стала одним из самых необычных релизов 2017 года.

Финансы ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество СГТУ заявил о готовности к ликвидации ССЭИ Как сообщает пресс-служба вуза, рассматривался вопрос готовности технического университета, в случае ликвидации Эконома, к переводу студентов и трудоустройству его работников в СГТУ, а также надлежащему использованию имущественного комплекса ССЭИ.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Политика Депутаты выбрали мэра города Иваново Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.

Политика Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.