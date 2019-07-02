В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.

В Курске состоится финал Кубка области по футболу

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Политика В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников 2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.

Происшествия В Чечне начнется суд над мертвыми Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.

Происшествия Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Политика Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников.

Происшествия Храм опубликовал имена погибших российских подводников Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Теннис Мария Шарапова намерена выступить на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.

Политика Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.

Авто Новый кроссовер BMW X6 представлен официально Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории.

Авто Renault Captur сменил поколение Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.

Финансы Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.

Игры Релиз GRID перенесли на месяц Разработчики автосимулятора GRID из студии Codemasters в своём официальном блоге сообщили о переносе релиза игры на месяц.

Политика В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка» В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Политика Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур Лидеры государств-членов ЕС смогли согласовать кандидатов на ключевые посты лишь с третьей попытки.

Армия и оружие Пушку для танка «Армата» модернизировали "Уралвагонзавод" завершил работы по модернизации пушки для танка Т-14 "Армата", следует из материалов на сайте предприятия.

Гаджеты Vivo представил новый недорогой смартфон iQOO Neo с Snapdragon 845 Vivo iQOO Neo от своих конкурентов еще отличается системой жидкостного охлаждения и системой обратной связи 4D Game Shock 2.0.

Транспорт «Уралтрансмаш» представит на Иннопроме новый трамвай Техническая приемка нового трамвая перед отправкой на стенд Иннопрома прошла сегодня на "Уралтрансмаше".

Политика Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.

Происшествия В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.

Футбол Олег Иванов: «Глушаков очень сильно поможет „Ахмату“» Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов поделился ожиданиями от прихода в команду полузащитника Дениса Глушакова.

Политика Депутаты выбрали мэра города Иваново Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.

Политика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.