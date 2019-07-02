Футбол
В Курске состоится финал Кубка области по футболуДруг для друга (Курск) вчера в 10:35
В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников
2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Чечне начнется суд над мертвыми
Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Происшествия
На Амундсена с 11-го этажа выпала семилетняя девочка
Обновлено в 04:32
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Храм опубликовал имена погибших российских подводников
Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Теннис
Мария Шарапова намерена выступить на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Авто
Новый кроссовер BMW X6 представлен официально
Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории.
Обновлено в 01:06
Авто
Renault Captur сменил поколение
Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Игры
Релиз GRID перенесли на месяц
Разработчики автосимулятора GRID из студии Codemasters в своём официальном блоге сообщили о переносе релиза игры на месяц.
Обновлено в 06:26
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Лидеры государств-членов ЕС смогли согласовать кандидатов на ключевые посты лишь с третьей попытки.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Пушку для танка «Армата» модернизировали
"Уралвагонзавод" завершил работы по модернизации пушки для танка Т-14 "Армата", следует из материалов на сайте предприятия.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Vivo представил новый недорогой смартфон iQOO Neo с Snapdragon 845
Vivo iQOO Neo от своих конкурентов еще отличается системой жидкостного охлаждения и системой обратной связи 4D Game Shock 2.0.
Обновлено вчера в 15:58
Транспорт
«Уралтрансмаш» представит на Иннопроме новый трамвай
Техническая приемка нового трамвая перед отправкой на стенд Иннопрома прошла сегодня на "Уралтрансмаше".
Обновлено в 06:26
Политика
Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками
Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Футбол
Олег Иванов: «Глушаков очень сильно поможет „Ахмату“»
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов поделился ожиданиями от прихода в команду полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено в 06:08
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38