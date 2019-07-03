Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефонаТАСС 03:55
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане. Инцидент произошел в общежитии, сообщили в среду ТАСС в дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал гибель российских моряков-подводников
Обновлено вчера в 15:36
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»
Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Кино
Квентин Тарантино заявил, что больше не будет снимать фильмы
Обновлено в 07:31
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Путин 18 июля обсудит с Лукашенко интеграцию с Белоруссией
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 июля обсудят в Петербурге вопросы интеграции двух государств.
Обновлено в 06:57
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Сына правителя эмирата ОАЭ нашли мёртвым после вечеринки с наркотиками
Предположительно, шейх мог скончаться от передозировки наркотиков.
Обновлено в 05:36
Транспорт
ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения
Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области вновь выросло
В результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек.
Обновлено 01 июля в 14:17
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Политика
Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения
Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Наука
Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий
Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Путин: Цифра не заменит свободу
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент России Владимир Путин на итоговом пленарноом заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 08:16
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Футбол
«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Порту» Фелипе
Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 30-летний бразилец завтра подпишет с клубом контракт на 3 года.
Обновлено в 05:07
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки — 2019
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Кино
Егор Крид сыграет робота в комедии Марюса Вайсберга
Российский певец Егор Крид исполнит роль робота в фантастической комедии режиссёра Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».
Обновлено в 07:56