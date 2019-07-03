Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефонаТАСС 03:55

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане. Инцидент произошел в общежитии, сообщили в среду ТАСС в дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
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Соседи мальчика, погибшего от взрыва телефона, раскрыли детали инцидента в Кургане

URA.Ru06:55

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Интерфакс04:05

В общежитии на улице Тельмана в Кургане погиб 7-летний ребенок

Курган и курганцы05:03

В Кургане при взрыве в общежитии погиб ребенок

Область 4504:26

В Кургане погиб семилетний мальчик, следствие ведётся, следим онлайн

45.ru05:19

В Кургане возбудили уголовное дело после гибели ребенка в общежитии

ТАСС05:13

Электророзетка, телефон или боеприпас? Подробности взрыва в многоэтажке, который привел к гибели 7-летнего ребенка

Kurgan.ru08:16
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Политика

Путин прокомментировал гибель российских моряков-подводников

Обновлено вчера в 15:36
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»

Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
Политика

Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Кино

Квентин Тарантино заявил, что больше не будет снимать фильмы

Обновлено в 07:31
Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Авто

Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70

В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Политика

Путин 18 июля обсудит с Лукашенко интеграцию с Белоруссией

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 18 июля обсудят в Петербурге вопросы интеграции двух государств.
Обновлено в 06:57
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Сына правителя эмирата ОАЭ нашли мёртвым после вечеринки с наркотиками

Предположительно, шейх мог скончаться от передозировки наркотиков.
Обновлено в 05:36
Транспорт

ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения

Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Число погибших из-за наводнения в Иркутской области вновь выросло

В результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек.
Обновлено 01 июля в 14:17
Политика

В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Политика

Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения

Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27
Политика

Главой Европарламента избран итальянец Сассоли

Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Наука

Возле древней пирамиды в Египте археологи нашли десятки странных мумий

Польские археологи обнаружили в Египте несколько десятков необычных мумий.
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Путин: Цифра не заменит свободу

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент России Владимир Путин на итоговом пленарноом заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма».
Обновлено в 08:16
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Футбол

«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Порту» Фелипе

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 30-летний бразилец завтра подпишет с клубом контракт на 3 года.
Обновлено в 05:07
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки — 2019

Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Обновлено в 01:10
Происшествия

В Курганской области произошел пожар в монастыре

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»

Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Кино

Егор Крид сыграет робота в комедии Марюса Вайсберга

Российский певец Егор Крид исполнит роль робота в фантастической комедии режиссёра Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».
Обновлено в 07:56
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