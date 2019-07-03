Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенокРБК 06:53
ТАСС и Ura.ru пишут, что речь идет о взрыве мобильного телефона, стоявшего на подзарядке. В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
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