ТАСС и Ura.ru пишут, что речь идет о взрыве мобильного телефона, стоявшего на подзарядке. В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

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