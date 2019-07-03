Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенокРБК 06:53

ТАСС и Ura.ru пишут, что речь идет о взрыве мобильного телефона, стоявшего на подзарядке. В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
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В Кургане ребенок мог погибнуть от взрыва боеприпаса

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URA.Ru09:28

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ТАСС05:13

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Интерфакс04:05
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Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
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Причиной аварии, произошедшей на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 и приведшей к гибели 14 моряков, могли стать проблемы с одной из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание глубоководного аппарата, сообщил Forbes источник в судостроительной промышленности.
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Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
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