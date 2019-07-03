Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефонаГазета.Ru 07:41
Как смартфоны убивают и калечат людей - в материале "Газеты.Ru". В общежитии Кургана на улице Тельмана погиб 7-летний ребенок, сообщили местные СМИ. По предварительным данным, причиной смерти стал взрыв мобильного телефона, который мальчик поставил на подзарядку.
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Тела погибших подводников остаются в затопленных отсеках
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Армия и оружие
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Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
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Авто
Genesis выпустит кроссовер на базе G70
Премиальный паркетник разделит платформу со спортивным седаном G70 и станет вторым кроссовером марки после премьеры GV80.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
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Политика
Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию
Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
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Эксперт, подключившийся к дискуссии, заявил, что его цена идентична стоимости пяти квартир в Москве.
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Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
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Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
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Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
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