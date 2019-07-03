Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефонаГазета.Ru 07:41

Как смартфоны убивают и калечат людей - в материале "Газеты.Ru". В общежитии Кургана на улице Тельмана погиб 7-летний ребенок, сообщили местные СМИ. По предварительным данным, причиной смерти стал взрыв мобильного телефона, который мальчик поставил на подзарядку.
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Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

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