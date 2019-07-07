Политика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра МедведеваURA.Ru 05:34
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл с рабочим визитом в Курган. В планах чиновника — обсудить развитие оборонно-промышленного комплекса региона, передаёт корреспондент «URA.RU». Визит высокопоставленного чиновника начался с посещения «Курганмашзавода» (КМЗ).
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Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе
Обновлено в 02:04
Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
Обновлено в 09:37
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу
До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова призналась, что переживает за дочь
Хлебникова рассказала, что ее 20-летняя дочь живет в Англии, но она хочет проводить больше времени с наследницей.
Обновлено в 07:52
Кино
Слух: Александр Скарсгард может сыграть диснеевского Геркулеса
Обновлено в 03:06
Единоборства
В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса
В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Легкомоторный самолёт разбился в Полтавской области
Обновлено в 10:53
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Футбол
Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя
Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Польше перевернулся автобус с украинцами
Автобус с гражданами Украины перевернулся в районе населенного пункта Большие Янковицы в Опольском воеводстве на юго-западе Польши, сообщает воеводское управление дорог и автострад.
Обновлено в 09:15
Политика
Познер заявил о выходе из состава жюри телепремии ТЭФИ
Журналист Владимир Познер заявил, что выходит из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который выступает организатором телепремии ТЭФИ.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский назначил главу Луганской области
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Наука
Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма
Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.
Обновлено 04 июля в 13:29