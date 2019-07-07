Политика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра МедведеваURA.Ru 05:34
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл с рабочим визитом в Курган. В планах чиновника — обсудить развитие оборонно-промышленного комплекса региона, передаёт корреспондент «URA.RU». Визит высокопоставленного чиновника начался с посещения «Курганмашзавода» (КМЗ).
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Общество
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Обновлено в 17:20
Политика
Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября
Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте Mercedes протаранил карету скорой
В Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы в карету скорой помощи врезался Mercedes.
Обновлено в 17:58
Политика
Грузины вышли протестовать из-за атаки на Путина в эфире ТВ
Ранее сообщалось, что в Грузии потребовали расследовать атаку на Путина в эфире грузинского ТВ.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Зеленский рассказал о будущем украинского флота
Владимир Зеленский рассказал, каким он видит современные Военно-морские силы Украины.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии
Семилетняя девочка, доставленная из Ингушетии в Москву, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:05
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Здоровье
Опасные приморские пляжи назвал Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.
Обновлено в 16:23
Авто
В Нюрбургринге замечен прототип Toyota Yaris нового поколения
На трассу были выведены два автомобиля Toyota Yaris, мощная версия Sport и авто в гибридном исполнении, по сообщениям - обе версии полностью готовы к производству.
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский пришел на совещание невыспавшимся
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 03:15
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Политика
Трамп: Ирану стоит быть осторожней в заявлениях по ядерной программе
"Ирану следует быть осторожным в своих заявлениях по ядерной программе", - заявил он.
Обновлено в 17:14
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
Обновлено в 18:00
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронили в Петербурге
Подводники, погибшие на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронены в субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 04:03
Наука
Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники
Обновлено вчера в 04:11
Здоровье
«ЕОФ – это саммит БРИКС только в области медицины»
Отдельным мероприятием стал бизнес-форум "Факторы роста медицинского рынка", который впервые в этом году в рамках ЕОФ, что вывело мероприятие на новый содержательный уровень.
Обновлено в 19:56
Здоровье
Врачи рассказали, что нужно делать при высокой температуре
Специалисты Ассоциации педиатров Испании дали несколько советов родителям на случай, если у их ребенка или же у самих взрослых резко повысилась температура.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Авто
Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено в 11:33
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Лариса Долина едва не потеряла ребенка на съемках «Мы из джаза»
Как пишет Teleprogramma.pro, в фильме Карена Шахназарова Лариса Долина снималась, будучи на шестом месяце беременности.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
Российская группа инспекторов 9 июля посетит военный объект в Словении в в рамках Венского документа, сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:45
Политика
Борис Джонсон готов к Brexit без сделки
Борис Джонсон, который в ближайшее время может занять пост лидера британских консерваторов, заявил, что готов еще раз подтвердить свои слова: страна готова покинуть Евросоюз до 31 октября даже без соглашения.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Первая авиакомпания отказалась от Boeing 737 Max
Обновлено в 12:57
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
«Свидетель» по делу МН17 в момент похищения из ДНР был пьян
Бывший командир подразделения ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах во время похищения был в бессознательном состоянии.
Обновлено в 17:54