Политика

В Курган прибыл заместитель премьер-министра МедведеваURA.Ru 05:34

Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл с рабочим визитом в Курган. В планах чиновника — обсудить развитие оборонно-промышленного комплекса региона, передаёт корреспондент «URA.RU». Визит высокопоставленного чиновника начался с посещения «Курганмашзавода» (КМЗ).
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