Политика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра МедведеваURA.Ru вчера в 05:34
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл с рабочим визитом в Курган. В планах чиновника — обсудить развитие оборонно-промышленного комплекса региона, передаёт корреспондент «URA.RU». Визит высокопоставленного чиновника начался с посещения «Курганмашзавода» (КМЗ).
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Вице-премьер РФ Юрий Борисов в Кургане обсудил развитие оборонных предприятий региона
Область 45вчера в 11:42
Вице-премьер Юрий Борисов посетил оборонные предприятия Курганской области
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