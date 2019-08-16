Экономика

В Курган прибыл Антон Силуанов. Первое важное заявление министраОбласть 45 вчера в 05:48

Предусматриваем создание особых экономических зон, - сказал Антон Силуанов. В сентябре программу планируется внести в правительство РФ. После выступления министра слово взял врио губернатора Курганской области Вадим Шумков: - Видим снижение количества ВВП на число жителей.
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Антон Силуанов
Мы видим необходимость „подтягивания“ региона по объему регионального внутреннего продукта, по увеличению темпов роста, увеличению заработных плат. Все это предлагается сконцентрировать в программный документ, который мы сегодня будем обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистURA.Ru вчера в 05:57

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