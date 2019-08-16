Экономика
В Курган прибыл Антон Силуанов. Первое важное заявление министраОбласть 45 вчера в 05:48
Предусматриваем создание особых экономических зон, - сказал Антон Силуанов. В сентябре программу планируется внести в правительство РФ. После выступления министра слово взял врио губернатора Курганской области Вадим Шумков: - Видим снижение количества ВВП на число жителей.
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Мы видим необходимость „подтягивания“ региона по объему регионального внутреннего продукта, по увеличению темпов роста, увеличению заработных плат. Все это предлагается сконцентрировать в программный документ, который мы сегодня будем обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистURA.Ru вчера в 05:57
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Антон Силуанов: «Курганская область относится к регионам, которые требуют федеральной поддержки»
Zauralonline.ruвчера в 06:29
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Армия и оружие
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Происшествия
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Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум".
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Происшествия
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Общество
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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг КПРФ за честные выборы.
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Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд
Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
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Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
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В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
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Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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Обновлено в 03:40
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Политика
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Обновлено в 04:28
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Технологии
Полет с приводнением: в России создадут новый дрон для Арктики
В России создадут палубный дрон для ледовой проводки судов в Арктике.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
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Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
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Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
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Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
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Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
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Гаджеты
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Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31