Мы видим необходимость „подтягивания“ региона по объему регионального внутреннего продукта, по увеличению темпов роста, увеличению заработных плат. Все это предлагается сконцентрировать в программный документ, который мы сегодня будем обсуждать.

Во время визита в Курганскую область вице-премьер проведет ряд совещаний, темами которых станут реализация национальных проектов в регионе, меры поддержки предпринимателей и показатели социально-экономического развития региона.

Общество Пять несовершеннолетних россиянок родили по пятому ребёнку в 2018 году Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 малышей, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, ещё два ребёнка — четвёртыми.

Происшествия Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".

Происшествия Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.

Происшествия В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".

Происшествия Глава районного отделения МЧС погиб после бытовой драки в Крыму Глава отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Крыму скончался в больнице после бытовой драки.

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Происшествия Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России» Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».

Энергетика «Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2» Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".

Происшествия При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Происшествия СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Причина задержки рейса не сообщается. Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров.

Общество Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.

Происшествия В пятигорской общественной организации прошли обыски В организации предположили, что обыски связаны с митингами, которые прошли в Москве 27 июля и 3 августа.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Футбол Бывший тренер сборной Нигерии пожизненно дисквалифицирован ФИФА Экс-главный тренер сборной Нигерии Самсон Сиасиа получил пожизненное отстранение от деятельности, связанной с футболом.

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых корейских автомобилей в РФ В топ-10 самых продаваемых корейских автомобилей в РФ оказались еще Hyundai Tucson (13 тыс. ед.), KIA Soul (10,8 тыс. ед.), KIA Ceed (10,6 тыс. ед.), KIA Cerato (7,3 тыс. ед.) и Hyundai Santa Fe (5,9 тыс. ед.).