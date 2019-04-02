Футбол
В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторыРоссийская газета 13:07
На первых играх полуфинала Кубка России по футболу арбитры смогут воспользоваться помощью видеоассистентов. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба РФС, соответствующее разрешение было получено от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).RT на русском13:33
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Власти Дагестана обвинили Чечню в одностороннем установлении границы
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Политика
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Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта «Стена».
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Экономика
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Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
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Экономика
Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами
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Экономика
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Обновлено вчера в 18:20
Политика
Фарион требует посадить Зеленского за русский язык
Украинский политик Ирина Фарион раскритиковала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за то, что тот обращался к избирателям на русском языке.
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Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
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Политика
Партия Эрдогана оспорит результаты выборов в Стамбуле
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) оспорит результаты выборов в Стамбуле, где по результатам голосования мэром был избран оппозиционный политик Экрем Имамоглу, 2 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Врачи прооперировали одного из пострадавших при взрыве в Петербурге
По данным ведомства, состояние еще троих пострадавших оценивается как стабильное и не вызывает опасения. Угрозы жизни военнослужащих нет.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Сбивший сотрудника ГИБДД таксист арестован в Москве
Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, который в прошедшее воскресенье сбил сотрудника ГИБДД в Москве.
Обновлено в 10:39
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Политика
Президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика официально подал в отставку.
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Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Общество
В январе в России смертность почти в 1,4 раза превысила рождаемость
Естественный прирост населения зафиксирован лишь в 15 регионах страны Смертность почти в 1,4 раза превысила уровень рождаемости в России в январе текущего года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:39
Футбол
«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн
«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн.
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Кино
Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с юбилеем
Обновлено в 03:27
Кино
Семья Юлии Началовой выступила против съемки фильма о певице
Анна Исаева, представитель скончавшейся 16 марта певицы Юлии Началовой, сообщила, что семья не давала прав на использование контента и имени Началовой для съемок художественного фильма.
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В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
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В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
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Общество
Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes
В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
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