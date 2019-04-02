В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторыРоссийская газета 13:07

с чего всё началось

На первых играх полуфинала Кубка России по футболу арбитры смогут воспользоваться помощью видеоассистентов. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

В Кубке России по футболу будут использованы видеоповторы

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