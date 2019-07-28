Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из УкраиныРБК 02:32
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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с чего всё началось
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.РИА Новости00:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Никола Влашич: «В „Локомотиве“ собраны опытные футболисты»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура с «Локомотивом». Встреча состоится на «ВЭБ-Арене» 28 июля.
Обновлено в 04:22
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Четыре года назад в рамках закрытого мероприятия состоялась презентация Lada Vesta в кузове «Хэтчбек», однако представителям СМИ и участникам было запрещено снимать новинку.
Обновлено в 04:55
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Авто
Новый Mercedes-AMG C63 может получить полный привод AWD
Следующий Mercedes-AMG C63, как и E 63 будет предлагаться уже с трансмиссией 4matic+ с режимом дрифта, о чем сообщил TopGear, ссылаясь на собственный источник в AMG.
Обновлено в 05:45
Общество
28 июля в Москве станет последним жарким днем перед похолоданием
Уже с понедельника арктический циклон принесет в столицу понижение температуры Воскресенье, 28 июля, станет последним жарким днем в Москве перед резким похолоданием.
Обновлено в 04:30
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и сохранил чемпионский пояс UFC
Чемпион полулегкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макс Холлоуэй в четвертый раз защитил пояс, победив легенду смешанных единоборств Фрэнки Эдгара на турнире в канадском Эдмонтоне, который состоялся в ночь с 27 на 28 июля.
Обновлено в 04:23
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Политика
Польша направит Путину приглашение на годовщину освобождения Аушвица
Обновлено 26 июля в 05:00
Армия и оружие
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня ВМФ
Во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) прошел парад, передает телеканал «Звезда».
Обновлено в 01:22
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Политика
Владимир Путин спустился на дно Финского залива почтить память моряков
Президент Российской Федерации Владимир Путин начал спуск в батискафе к затонувшей подводной лодке времен Великой Отечественной войны на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 09:07
Финансы
Курсу доллара спрогнозировали новый всплеск в августе
Курс доллара в августе может снова возобновить рост, предупреждают эксперты.
Обновлено вчера в 12:55
Единоборства
Штырков победил Хун Кима на турнире в Сайтаме
Россиянин Иван Штырков победил корейца Хун Кима в дебютном поединке на турнире Rizin 17 в Сайтаме.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Футбол
Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»
Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Обновлено в 05:54
Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Космос
Китай произвел первый успешный запуск коммерческой ракеты-носителя
Сообщается, что через некоторое время после старта ракета успешно вывела в космос два научных спутника и "полезную нагрузку", которые успешно вышли на заданную орбиту на высоте 300 км. В Китае отмечают, что данный запуск стал исторически важным для китайских частных компаний, занимающихся космическими разработками.
Обновлено 25 июля в 05:45
Происшествия
Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку
Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Обновлено в 06:20
Транспорт
Петербуржцы не смогли улететь в Барселону. Там бастуют авиадиспетчеры
Рейс VY 7893 Санкт-Петербург - Барселона компании Vueling airlines, который должен был вылететь сегодня, 27 июля, в 5.10 утра, так и не был отправлен.
Обновлено вчера в 06:58
Авто
Hyundai ix35 назвали абсолютным бестселлером бренда
Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
В столичных поликлиниках прочитают лекции о борьбе с вредными привычками и профилактике заболеваний
В столичных поликлиниках пройдут мастер-классы и лекции врачей, на которых расскажут об эффективных методах отказа от вредных привычек и профилактике заболеваний.
Обновлено в 03:00
Авто
Новый родстер Pagani Huayra BC покажут в августе
Мало что известно о родстере, но купе Huayra BC было представлено еще 3 года назад и оснащалось двухцилиндровым 6,0-литровым V12, отдача которого составляла 789 л.с. мощности и 811 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
Обновлено вчера в 11:53