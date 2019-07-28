Политика

В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из УкраиныРБК 02:32

Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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с чего всё началось

В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.
РИА Новости00:36

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Крым готов принимать авиарейсы из Украины

КП - Крым05:01

В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины

RT на русском01:58

В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины

РБК02:32

Крым готов принимать самолеты из Украины

Krym.News04:12

В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины

Lenta.ru01:28

Симферополь готов к приему рейсов с Украины

РЕН ТВ00:44

В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины

РИА Новости00:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
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