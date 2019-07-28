Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.

с чего всё началось

«Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», — сказал Черняк.

В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины

Политика В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Футбол СМИ сообщили игрока, которого Фергюсон рекомендовал купить «МЮ» По информации источника, бывший главный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон предложил руководству клуба приобрести хавбека.

Политика В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.

Футбол Рибери отказался от предложения «Монако» Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери не перейдет в "Монако", сообщают французские СМИ.

Армия и оружие Путин принимает главный военно-морской парад России В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.

Политика Путин отметил героизм погибших в Баренцевом море офицеров Выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня МВФ, президент России Владимир Путин отметил подвиг погибшего в Баренцевом море экипажа глубоководного аппарата.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Происшествия На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

Игры Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.

Авто Новый родстер Pagani Huayra BC покажут в августе Мало что известно о родстере, но купе Huayra BC было представлено еще 3 года назад и оснащалось двухцилиндровым 6,0-литровым V12, отдача которого составляла 789 л.с. мощности и 811 Нм крутящего момента.

Авто Kahn Design показала тюнинг-версию Range Rover Velar Range Rover Velar P300 Pace Car от Kahn оценивается минимум в 63 999 фунтов стерлингов или чуть более 5 млн рублей.

Шоу-бизнес Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара» На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.

Общество Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.

Происшествия В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов «Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.

Кино «Хрустальный ИсточникЪ» выбрал лучшие российские фильмы Фильм о судьбе российского чиновника, получившего записку с роковым предупреждением «скоро умрёшь» выйдет в российский прокат 12 сентября.

Происшествия В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.

Футбол «Зенит» согласовал трансфер молодого футболиста «Уфы» Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com".

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку второй раз за год "Совет директоров Банка России 26 июля 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов,", - говорится в заявлении регулятора.