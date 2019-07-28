Политика
В Крыму заявили о готовности принять самолеты с УкраиныLenta.ru 01:28
«Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на прием рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», — сказал Черняк.
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с чего всё началось
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.РИА Новости00:36
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Политика
В Афганистане объявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Афганский министр по вопросам мира Абдул Салам Рахими заявил, что в ближайшие две недели власти начнут прямые переговоры с представителями радикального движения «Талибан»*, сообщает телеканал 1TV.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в бегстве с 20 миллионами рублей
Обновлено в 04:05
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
СМИ сообщили игрока, которого Фергюсон рекомендовал купить «МЮ»
По информации источника, бывший главный тренер манкунианцев сэр Алекс Фергюсон предложил руководству клуба приобрести хавбека.
Обновлено в 04:54
Политика
В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.
Обновлено в 04:57
Футбол
Рибери отказался от предложения «Монако»
Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери не перейдет в "Монако", сообщают французские СМИ.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Путин принимает главный военно-морской парад России
В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.
Обновлено в 04:06
Политика
Путин отметил героизм погибших в Баренцевом море офицеров
Выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня МВФ, президент России Владимир Путин отметил подвиг погибшего в Баренцевом море экипажа глубоководного аппарата.
Обновлено в 04:52
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 14:02
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Новый родстер Pagani Huayra BC покажут в августе
Мало что известно о родстере, но купе Huayra BC было представлено еще 3 года назад и оснащалось двухцилиндровым 6,0-литровым V12, отдача которого составляла 789 л.с. мощности и 811 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Kahn Design показала тюнинг-версию Range Rover Velar
Range Rover Velar P300 Pace Car от Kahn оценивается минимум в 63 999 фунтов стерлингов или чуть более 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»
На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено вчера в 01:46
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Космос
В Японии ракета после запуска упала в море
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие
Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты
Обновлено вчера в 22:50
Кино
«Хрустальный ИсточникЪ» выбрал лучшие российские фильмы
Фильм о судьбе российского чиновника, получившего записку с роковым предупреждением «скоро умрёшь» выйдет в российский прокат 12 сентября.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с самым молодым футболистом АПЛ
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Румыния не пустила оружие из России для Сербии по Дунаю
Обновлено 26 июля в 11:30
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер молодого футболиста «Уфы»
Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку второй раз за год
"Совет директоров Банка России 26 июля 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов,", - говорится в заявлении регулятора.
Обновлено 26 июля в 06:36
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48