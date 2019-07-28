Политика

В Крыму заявили о готовности принимать рейсы с УкраиныSputnik Литва 04:30

Черняк отметил, что решение Киева о прекращении авиасообщения с Крымом вызвало дополнительные трудности для украинских граждан, для которых крымские курорты остаются одними из самых востребованных. Кроме того, из-за санкций международное авиасообщение с Крымом было также полностью прекращено.
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с чего всё началось

В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.
РИА Новости00:36

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В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины

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Крым готов принимать самолеты из Украины

Krym.News04:12

В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины

РБК02:32

Крым готов принимать авиарейсы из Украины

КП - Крым05:01

В Крыму заявили о готовности принять самолеты с Украины

Lenta.ru01:28

Симферополь готов к приему рейсов с Украины

РЕН ТВ00:44

В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины

РИА Новости00:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
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Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

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Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

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Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

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Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам

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Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в День крещения Руси

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Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

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Армия и оружие

Армия Украины применила тяжелые минометы по ДНР

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Происшествия

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Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза

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В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача

В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
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«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ

Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.
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В мультиплеерном режиме Doom Eternal будет доступно шесть карт

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Создан способ зарядки смартфона от человеческого тела

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В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

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