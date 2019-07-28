Политика
В Крыму заявили о готовности принимать рейсы с УкраиныSputnik Литва 04:30
Черняк отметил, что решение Киева о прекращении авиасообщения с Крымом вызвало дополнительные трудности для украинских граждан, для которых крымские курорты остаются одними из самых востребованных. Кроме того, из-за санкций международное авиасообщение с Крымом было также полностью прекращено.
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с чего всё началось
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.РИА Новости00:36
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Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Общество
Режим ЧС введен в Байкальске Иркутской области из-за паводка
Обновлено в 07:29
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
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Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Режиссер ремейка известного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятал в полностью анимационном фильме одну сцену, снятую по – настоящему.
Обновлено вчера в 19:13
Единоборства
Макс Холлоуэй победил Фрэнки Эдгара в главном бою UFC 240
Главным боем вечера стал поединок за титул в полулегком весе между Фрэнки Эдгаром и Максом Холлоуэем.
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Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
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Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
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Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
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Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным
Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает "РЕН ТВ".
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Религия
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в День крещения Руси
Обновлено в 03:07
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Обновлено вчера в 01:16
Армия и оружие
Армия Украины применила тяжелые минометы по ДНР
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Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Популярный видеоблогер погиб в Петербурге
В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Футбол
«Ливерпуль» подписал рекордсмена АПЛ
Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.
Обновлено в 06:56
Игры
В мультиплеерном режиме Doom Eternal будет доступно шесть карт
На момент запуска в игре будет доступно шесть карт и пять видов демонов, в дальнейшем разработчики планируют добавить новых героев.
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Наркотики в виде головы Трампа нашли на Ибице
Таблетки экстази в виде головы президента США Дональда Трампа обнаружили на испанском курорте Ибица.
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Наука
Создан способ зарядки смартфона от человеческого тела
Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» назвали способ, благодаря которому можно преобразовать в электроэнергию тепло человеческого тела.
Обновлено 26 июля в 04:15
Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34