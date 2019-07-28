Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.

с чего всё началось

Черняк отметил, что решение Киева о прекращении авиасообщения с Крымом вызвало дополнительные трудности для украинских граждан, для которых крымские курорты остаются одними из самых востребованных. Кроме того, из-за санкций международное авиасообщение с Крымом было также полностью прекращено.

В Крыму заявили о готовности принимать рейсы с Украины

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