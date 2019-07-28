Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.

с чего всё началось

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.

В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины

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