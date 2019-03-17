В Крыму запустят новые ТЭС в день визита ПутинаРБК 08:16

Президент Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а также будет наблюдать по видеосвязи за открытием Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в городе Тамань.

В Крыму запустят новые ТЭС в день визита Путина

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