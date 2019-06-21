Путешествия

В Крыму зафиксировали рост турпотока с УкраиныRT на русском 06:15

Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ.
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В Крыму увеличилось число украинских туристов

Аргументы и Факты05:32

Ежедневно границу Крыма с Украиной пересекает 11 тысяч человек

Аргументы неделi. Крым05:14

Аншлаг на границе: крымские пограничники ввели реверсное оформление

РИА Новости Крым03:49

Пограничники Крыма рассказали об аншлаге на границе

Аргументы и Факты - Крым04:01

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

РИА Новости04:01

Поток туристов с Украины в Крым вырос вдвое

ТАСС04:33

Крымские пограничники увеличили пропускную способность пунктов на границе с Украиной

ИА Крыминформ03:46
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Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Транспорт

ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару

Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

Обновлено в 06:11
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил российского певца Егора Крида в плагиате

Популярность композиции обеспечила не только популярность Крида, но и скандал с участием американской знаменитости: сын Уилла Смита Джейден предъявил российскому исполнителю обвинение в плагиате.
Обновлено вчера в 12:40
Общество

СК проверит мэрию после жалобы Путину на нехватку школ в Красноярске

СК России начал доследственную проверку по жалобе жительницы Красноярска Ксении Бессоновой, рассказавшей в ходе прямой линии с президентом РФ о нехватке детских садов, школ и парков на территории микрорайона Солнечный.
Обновлено вчера в 08:01
Здоровье

Малышева попросила ГД внести анастезию при колоноскопии в ОМС

По словам Малышевой, сегодня процедуры делаются амбулаторно, пациента не нужно класть в больницу Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с предложением о включении в программу ОМС обезболивания при проведении процедур гастро - и колоноскопии, сообщает АГН Москва.
Обновлено в 06:24
Игры

В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой

По данным издания Kotaku, Valve уже давно планировала добавить этот тег в Steam, но в качестве официальной метки она появилась на платформе только сейчас.
Обновлено в 07:31
Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Политика

В Госдуму внесли законопроект о подаче электронных заявлений на отпуск

Авторы предложили внести поправки в Трудовой кодекс, которые предполагают пересылку юридически значимых сообщений между работником и работодателем по электронной почте.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Пожар на свалке у храма в Москве потушен

Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста

Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

Министерство промышленности и торговли России заключит специальные инвестиционные контракты (СПИКи) с крупными автопроизводителями.
Обновлено в 04:50
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Мальфатти: «Глушаков и Комбаров получили от футбола больше, чем заслужили»

Бывший тренер «Спартака» Аттила Мальфатти, занимавший пост помощника главного тренера Массимо Карреры, прокомментировал уход из команды защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено в 06:40
Происшествия

ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве

В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Происшествия

РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья

ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Игбун – лучший игрок «Уфы» в сезоне-2018/19

Болельщики "Уфы" признали нападающего Силвестра Игбуна лучшим игроком команды в сезоне 2018/19, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:08
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»

Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Музыка

Pixar выпустил саундтрек к «Истории игрушек 4»

Обновлено в 03:48
Происшествия

В Петербурге пьяная мать избила и покусала двух маленьких сыновей

На головах детей целыми клоками вырваны волосы. Днем 21 июня в одну из петербургских больниц доставили двух маленьких мальчиков.
Обновлено в 07:17
Здоровье

Эксперты раскрыли наиболее распространенные мифы и факты о депрессии

Обновлено в 06:28
Политика

Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.
Обновлено в 06:15
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
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