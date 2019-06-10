Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организацииВести.Ru 02:55
Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России). Следственные действия проводятся как минимум в трех районах Республики Крым.
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Общество
«Общественное пианино» в Петербурге залили цементом
Обновлено в 12:15
Политика
Зеленский прокомментировал скандал с речью в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения администрации Петра Порошенко в том, что он заимствовал слова своего предшественника для речи в Брюсселе.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Обновлено в 09:55
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Футбол
Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьми
Находящийся в СИЗО футболист, по словам юриста, не жалуется на условия содержания Суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву в свидании с детьми.
Обновлено в 11:16
Общество
Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Российский продюсер Бари Алибасов очнулся, спросил про своего кота и вновь потерял сознание.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Авто
Chevrolet Camaro и Corvette в августе покинут европейский рынок
С 1 сентября на европейском авторынке прекратятся продажи Chevrolet Camaro и Corvette с двигателем V8 6.2.
Обновлено в 05:26
Интернет
Платные премиум-функции появятся в Firefox
До конца 2019 года Mozilla намерена запустить платный сервис подписки для пользователей Firefox.
Обновлено в 03:25
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Происшествия
Пропавшего ребенка нашли мертвым в холодильнике в Саратовской области
Восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике в Саратовской области. По факту ЧП начали доследственную проверку.
Обновлено в 08:51
Экономика
В Иране майнеров лишат дешевого электричества
Майнеры должны платить полную стоимость электричества в Иране, а не пользоваться льготными тарифами, утверждает замминистра энергетики страны Хомаюн Хаери.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова
Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Игры
Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой
Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED .
Обновлено в 08:35
Политика
Медведев посетил ЦЕРН и осмотрел Большой адронный коллайдер
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
На смартфонах с Android нашли встроенный вирус
На смартфонах, работающих под ОС Android, специалисты в области компьютерной безопасности обнаружили встроенный вирус.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово
Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:52
Политика
Малькевич осудил хайпующих на деле попавшегося на наркотиках Голунова
Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что спецкор зарегистрированного в Латвии интернет-издания «Медуза» Иван Голунов на прошлой неделе был задержан в Москве в качестве подозреваемого по делу о распространении наркотиков.
Обновлено в 12:26
Общество
Американка сняла на видео «эльфа» около своего дома
Многие пользователи отметили сходство существа на видео с эльфом Добби из фильмов о Гарри Поттере.
Обновлено в 11:33
Общество
Беглов проинспектировал долгострой на Большеохтинском
Днем 10 июня члены Правительства Санкт-Петербурга во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым провели контрольно-выездное совещание на строительной площадке жилого комплекса "Охта-Модерн", который располагается на Большеохтинском проспекте, 15, корпус 2, литер А. Данный объект считается одним из самых проблемных долгостроев в Петербурге.
Обновлено в 09:00
Общество
Квартира в Казани стала одной из самых дорогих в России
Обновлено в 08:26
Происшествия
В анализах Голунова не нашли наркотиков
Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Энергетика
Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель
Цены на черное золото могут упасть ниже 40 долларов за баррель и достигнуть 30-долларовой отметки, заявил министр финансов России Антон Силуанов 10 июня, в ходе своего выступления в Госдуме, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12