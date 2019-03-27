Политика
В Крыму задержаны 20 участников террористической организацииВоенное обозрение 08:16
В Крыму пресечена деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба ФСБ. По данным пресс-службы ведомства, специальная операция по задержанию экстремистов проведена 27 марта совместно с подразделениями МВД и Росгвардии.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Политика
Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Общество
Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды
Двое британских студентов решили провести три недели в малазийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено в 15:38
Происшествия
В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны
В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Спорт
«Белогорье» выиграло волейбольный Кубок вызова
Волейболисты «Белогорья» победили итальянскую «Монцу» во втором матче финала Кубка вызова и завоевали трофей.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
В США могут запретить Apple продажу iPhone
Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Адвокат арестованного экс-министра: Абызов постоянно проживал в России
Адвокат Михаила Абызова, которого вечером 27 марта арестовал Басманный суд Москвы, опроверг слухи о том, что его подзащитного выманили в Россию ради задержания.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Происшествия
На Украине при взрыве цистерн с газом пострадали три человека
"В результате взрыва емкости с газом, предварительно травмированы три человека, которые госпитализированы в больницу", - подтвердили в ведомстве.
Обновлено в 16:06
Политика
Порошенко встретили в Виннице отрезанными головами свиней
Вместо плюшевых свинок, которыми забрасывали Администрацию президента в Киеве и его кортеж в Полтаве, к встрече с президентом в Виннице они подготовили отрезанные свиные головы.
Обновлено в 13:11
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
В конце января Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы.
Обновлено в 15:38
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Футбол
Новым наставником «Уфы» стал Вадим Евсеев
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Футбол
«Арсенал» хочет расстаться с Озилом и Мхитаряном
Летом покинуть клуб могут два футболиста - Месут Озил и Генрих Мхитарян.
Обновлено в 03:21
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Общество
Откровенные фото девушки-педиатра вызвали горячие споры в соцсетях
Одни посчитали снимки Анастасии недопустимыми для детского врача, другие, среди которых коллеги и родители маленьких пациентов, наоборот, высоко оценили фотосессию за красоту и эстетичность.
Обновлено в 05:27
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в России
Обновлено в 13:49
Экономика
Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»
Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25
Общество
Петербург получит дополнительные средства на развитие социальной сферы
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:42
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено в 10:32