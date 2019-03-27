Политика

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»ТАСС 07:09

Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Обезвредить террориста: прошлое и настоящее «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

РИА Новости Крым13:38

В Крыму задержали 20 членов террористической организации

RT на русском10:03

Мусульмане Крыма назвали деятельность «Хизб ут-Тахрир» дестабилизирующей ситуацию в Крыму

ИА Крыминформ09:14

ФСБ показала видео задержания сторонников исламистов в Крыму

ТК Звезда07:28

В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»

ТАСС07:09

ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»

Интерфакс06:58

Опубликовано видео задержания боевиков в Крыму

РИА Новости08:43

Европа вступилась за сторонников халифата

Вести.UZ10:58
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Здоровье

Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты

Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
Обновлено в 11:48
Политика

Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию

Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).
Обновлено в 15:09
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Обновлено в 12:39
Космос

Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»

Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Авто

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.
Обновлено в 05:59
Политика

Митингующих в Ингушетии уговорили разойтись после стычки с силовиками

Обновлено в 04:53
Политика

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Гаджеты

Гибкость выбора: на рынок выходят смартфоны со сгибающимся экраном

Гибкие смартфоны, обладающие возможностью превращаться в планшет, стали главным событием года на рынке мобильных устройств.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес

Первый муж артистки Юлии Началовой исполнитель Дмитрий Ланской категорически опроверг все обвинения в свой адрес.
Обновлено в 06:38
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Шойгу рассказал о получении новых кораблей ВМФ до 2027 года

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВМФ России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов в рамках госпрограммы.
Обновлено в 06:44
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри перестал общаться с лучшим другом из-за Меган Маркл

По неизвестной причине друг начал отговаривать принца от этого шага и дал некие рекомендации на ее счет, после чего друзья перестали общаться, а Инскип оказался изгнан из «королевского» круга общения.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Музыка

Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 18:55
Общество

Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел

Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Игры

«Битва за Вашингтон»: первое крупное обновление контента The Division 2 выйдет 5 апреля

Ubisoft объявила о скором выпуске первого крупного обновления для The Division 2. «Битва за Вашингтон» выйдет 5 апреля и содержит новый эндгейм-контент для тех, кто уже успел закончить со всеми доступными активностями и миссиями сейчас.
Обновлено в 13:45
Политика

Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода

Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Екатерина Климова резко ответила на вопрос о муже

Ответ актрисы оказался достаточно резким: Екатерина пообещала выложить фото, сделанные мужем, как только «люди перестанут быть бестактными».
Обновлено вчера в 08:29
Спорт

Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
Общество

Кировский областной суд признал незаконной плату за мусор «с квадрата»

На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Авто

Porsche рассказал о гибридной версии кроссовера Cayenne Turbo S

Хотя ребята из штаб-квартиры бренда в Штутгарте (Германия) точно еще ничего не говорили о том, когда же именно дебютирует гибридная версия кроссовера Porsche Cayenne Turbo S, мы, как и наши друзья из зарубежных изданий считаем, что этот автомобиль будет показан в этом году.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено в 11:11
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
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