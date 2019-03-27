Политика
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»ТАСС 07:09
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Здоровье
Для пожилых людей на Ставрополье открывают гериатрические кабинеты
Министр здравоохранения края Виктор Мажаров сообщил, что на 1 января 2019 года в 17 медицинских учреждениях края уже организованы и лицензированы гериатрические кабинеты.
Обновлено в 11:48
Политика
Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию
Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).
Обновлено в 15:09
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Обновлено в 12:39
Космос
Астрономы из METI поддержали гипотезу «галактического зоопарка»
Астрономы, работающие в программе «Послания внеземным цивилизациям» (Messaging to Extraterrestrial Intelligence, METI), обсудили на прошлой неделе в Париже проблему инопланетян.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Авто
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.
Обновлено в 05:59
Политика
Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Гаджеты
Гибкость выбора: на рынок выходят смартфоны со сгибающимся экраном
Гибкие смартфоны, обладающие возможностью превращаться в планшет, стали главным событием года на рынке мобильных устройств.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес
Первый муж артистки Юлии Началовой исполнитель Дмитрий Ланской категорически опроверг все обвинения в свой адрес.
Обновлено в 06:38
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Шойгу рассказал о получении новых кораблей ВМФ до 2027 года
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВМФ России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов в рамках госпрограммы.
Обновлено в 06:44
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри перестал общаться с лучшим другом из-за Меган Маркл
По неизвестной причине друг начал отговаривать принца от этого шага и дал некие рекомендации на ее счет, после чего друзья перестали общаться, а Инскип оказался изгнан из «королевского» круга общения.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Музыка
Недопущенная Украиной на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел
Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Игры
«Битва за Вашингтон»: первое крупное обновление контента The Division 2 выйдет 5 апреля
Ubisoft объявила о скором выпуске первого крупного обновления для The Division 2. «Битва за Вашингтон» выйдет 5 апреля и содержит новый эндгейм-контент для тех, кто уже успел закончить со всеми доступными активностями и миссиями сейчас.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Екатерина Климова резко ответила на вопрос о муже
Ответ актрисы оказался достаточно резким: Екатерина пообещала выложить фото, сделанные мужем, как только «люди перестанут быть бестактными».
Обновлено вчера в 08:29
Спорт
Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
Общество
Кировский областной суд признал незаконной плату за мусор «с квадрата»
На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Казахстане разбился вертолет с 13 военными
Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Авто
Porsche рассказал о гибридной версии кроссовера Cayenne Turbo S
Хотя ребята из штаб-квартиры бренда в Штутгарте (Германия) точно еще ничего не говорили о том, когда же именно дебютирует гибридная версия кроссовера Porsche Cayenne Turbo S, мы, как и наши друзья из зарубежных изданий считаем, что этот автомобиль будет показан в этом году.
Обновлено в 08:16
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39