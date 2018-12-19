Происшествия
Участник батальона «Аскер» спрятал в Крыму 12 кило тротила
Участник батальона «Аскер» спрятал в Крыму 12 кило тротилаВести.Ruвчера в 13:29
В Крыму задержали участника банды, который устроил на территории республики тайник с боеприпасами и 12 килограммами тротила. По сообщению пресс-службы регионального Управления ФСБ, 57-летнего россиянина обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.
Вести.Ruвчера в 13:29
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Силовики опубликовали видео задержания участника нацбатальона и его схрона в Крыму
ИА Крыминформвчера в 13:00
Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия
Реаниматолог в Петербурге изнасиловал нескольких пациенток
Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетних, заявили о нездоровом интересе к ним врача-реаниматолога.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Убийцу хабаровского пауэрлифтера отправили в колонию на 18 лет
Суд счёл собранные следствием доказательства вины молодого человека в инкриминируемом преступлении достаточными и за убийство из хулиганских побуждений приговорил его к 18 годам лишения свободы.
Обновлено в 03:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после отравления жителей под Ростовом
СК возбудил дело после массового отравления жителей под Ростовом В городе Шахты Ростовской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после массового отравления жителей.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Командира «Союза МС-09» допросят по делу о повреждении обшивки корабля
Вернувшийся из длительной экспедиции с МКС российский космонавт Сергей Прокопьев даст показания по делу о повреждении обшивки космического корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Рязанской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли при столкновении автобуса и такси в Рязанской области, сообщил журналистам представитель ГИБДД России.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Подмосковье сотрудники МВД изъяли 10 т сыра с кишечной палочкой
В подмосковном городе Руза обнаружили и изъяли 10 т сыра, изготовленного из переплавленной плесневой продукции.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Хабаровске пенсионерка вернула владельцу найденные 250 тыс. рублей
Обновлено в 03:18
Происшествия
Несовершеннолетний нарушитель напал на полицейского в Москве
Инспектор по делам несовершеннолетних сделал замечание нарушителю, который курил в неположенном месте, после чего и был атакован подростком.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В ДТП в Псковской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали при ДТП в Палкинком районе Псковской области, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Лондонский аэропорт Гатвик закрыт из-за дронов
Обновлено в 02:12
Происшествия
Пропавшая в Хабаровском крае школьница нашлась в Краснодаре
Девочка-подросток, ушедшая из дома в Хабаровском крае несколько месяцев назад, обнаружилась в Краснодаре.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Жертвами ДТП в Тульской области стали три человека
В результате лобового столкновения двух автомобилей в Тульской области погибли три человека, ещё один пострадал.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Литве освобожден россиянин, задержанный по подозрению в шпионаже
Гражданин России Валерий Иванов, подозреваемый в Литве в шпионаже в пользу РФ, освобожден из-под стражи, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартиноне.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Японский суд отклонил ходатайство о продлении ареста Карлоса Гона
Окружной суд Токио отклонил ходатайство о дополнительном десятидневном продлении ареста главе альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлосу Гону из-за нового обвинения по нарушениям в финансовых отчетах за последние годы, сообщает AP.
Обновлено в 01:16