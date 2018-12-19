Происшествия

Участник батальона «Аскер» спрятал в Крыму 12 кило тротила
Вести.Ru
вчера в 13:29

В Крыму задержали участника банды, который устроил на территории республики тайник с боеприпасами и 12 килограммами тротила. По сообщению пресс-службы регионального Управления ФСБ, 57-летнего россиянина обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.
Вести.Ruвчера в 13:29

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Что силовики нашли в тайнике «аскеровца» в Крыму: оперативное видео

РИА Новости Крым00:50

ФСБ задержала в Крыму националиста с 12 кг тротила

Газета.Ruвчера в 16:01

ФСБ заявила о задержании в Крыму боевика с 12 кг тротила

РБКвчера в 13:58

Силовики опубликовали видео задержания участника нацбатальона и его схрона в Крыму

ИА Крыминформвчера в 13:00

ФСБ задержала в Крыму участника бандформирования. У него обнаружено 12 кг тротила

ТАССвчера в 12:08

ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования, причастного к энергоблокаде Крыма

Эхо Москвывчера в 12:30

Спецслужба в Крыму сорвала планы украинского радикала

ForPostвчера в 12:46
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Автоматически обработаны 7152 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия

Реаниматолог в Петербурге изнасиловал нескольких пациенток

Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетних, заявили о нездоровом интересе к ним врача-реаниматолога.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Убийцу хабаровского пауэрлифтера отправили в колонию на 18 лет

Суд счёл собранные следствием доказательства вины молодого человека в инкриминируемом преступлении достаточными и за убийство из хулиганских побуждений приговорил его к 18 годам лишения свободы.
Обновлено в 03:26
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после отравления жителей под Ростовом

СК возбудил дело после массового отравления жителей под Ростовом В городе Шахты Ростовской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело после массового отравления жителей.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Командира «Союза МС-09» допросят по делу о повреждении обшивки корабля

Вернувшийся из длительной экспедиции с МКС российский космонавт Сергей Прокопьев даст показания по делу о повреждении обшивки космического корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Рязанской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли при столкновении автобуса и такси в Рязанской области, сообщил журналистам представитель ГИБДД России.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Подмосковье сотрудники МВД изъяли 10 т сыра с кишечной палочкой

В подмосковном городе Руза обнаружили и изъяли 10 т сыра, изготовленного из переплавленной плесневой продукции.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Хабаровске пенсионерка вернула владельцу найденные 250 тыс. рублей

Обновлено в 03:18
Происшествия

Несовершеннолетний нарушитель напал на полицейского в Москве

Инспектор по делам несовершеннолетних сделал замечание нарушителю, который курил в неположенном месте, после чего и был атакован подростком.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

В ДТП в Псковской области пострадали семь человек

Семь человек пострадали при ДТП в Палкинком районе Псковской области, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

Лондонский аэропорт Гатвик закрыт из-за дронов

Обновлено в 02:12
Происшествия

Пропавшая в Хабаровском крае школьница нашлась в Краснодаре

Девочка-подросток, ушедшая из дома в Хабаровском крае несколько месяцев назад, обнаружилась в Краснодаре.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Жертвами ДТП в Тульской области стали три человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Тульской области погибли три человека, ещё один пострадал.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Литве освобожден россиянин, задержанный по подозрению в шпионаже

Гражданин России Валерий Иванов, подозреваемый в Литве в шпионаже в пользу РФ, освобожден из-под стражи, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартиноне.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Глава хлебозавода «Черкизово» задержан по делу о невыплате зарплаты

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Японский суд отклонил ходатайство о продлении ареста Карлоса Гона

Окружной суд Токио отклонил ходатайство о дополнительном десятидневном продлении ареста главе альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлосу Гону из-за нового обвинения по нарушениям в финансовых отчетах за последние годы, сообщает AP.
Обновлено в 01:16
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