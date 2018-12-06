с чего всё началось

Полиция Крыма задержала адвоката Эмиля Курбединова, который защищает интересы одного из арестованных украинских моряков. Об этом РБК сообщил коллега задержанного, адвокат Эдем Семедляев. Информацию о задержании Кубердинова подтвердил РБК адвокат Джемиль Темишев.

В Крыму задержали адвоката одного из арестованных украинских моряков

Происшествия Происшествия Пожар в частных домах в Анапе локализован

Происшествия Происшествия Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета

Происшествия Происшествия В Москве ученик пришел в школу с ножом, угрожая учителям

Происшествия Происшествия Суд освободил блогера «Давидыча» Мосгорсуд отпустил на свободу основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидыча" Китуашвили, осужденного по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Происшествия В Подмосковье сгорел дом юмориста Бандурина В свою очередь в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в поселке Костино на улице Садовая, 49 в четверг днем.

Происшествия Происшествия Полиция начала проверку фонда режиссера Сокурова

Происшествия Происшествия Посольство России расследует смерть россиянина в больнице Флориды В сообщении Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) говорится, что смерть наступила спустя два дня с момента выписки россиянина из другой больницы города.

Происшествия Происшествия Нападавшего на женщин жителя Тольятти задержали на вокзале в Москве В серии нападений на женщин в Самарской области подозревается житель Тольятти.

Происшествия Происшествия Полиция сорвала концерт IC3PEAK в Воронеже Концерт группы IC3PEAK в Воронеже отменен из-за вмешательства силовиков.

Происшествия Происшествия В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство В городе Ши к юго-востоку от норвежской столицы сотрудники правоохранительных органов среди почтовых пакетов, которые поступили в полицейский участок, обнаружили взрывное устройство.

Происшествия Происшествия В Британии уточнили причину крушения вертолета владельца «Лестер Сити» Управление по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB) выявило причины, по которым разбился вертолет владельца футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха.

Происшествия Происшествия В центре Петербурга произошло ДТП с двухэтажным автобусом В Санкт-Петербурге из-за ДТП с участием двухэтажного автобуса перекрыли движение по Дворцовой набережной.

Происшествия Происшествия Шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью на Кубани Шесть человек погибли в ДТП с участием скорой помощи и автомобиля ВАЗ-2114. Еще четыре человека госпитализированы.

Происшествия Происшествия Женщина и ребенок погибли при пожаре в Орловской области