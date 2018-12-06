Происшествия

В Крыму задержали адвоката одного из арестованных украинских моряков
РБК
07:25

Полиция Крыма задержала адвоката Эмиля Курбединова, который защищает интересы одного из арестованных украинских моряков. Об этом РБК сообщил коллега задержанного, адвокат Эдем Семедляев. Информацию о задержании Кубердинова подтвердил РБК адвокат Джемиль Темишев.
РБК07:25
с чего всё началось
Крымского адвоката Эмиля Курбединова, который защищает одного из арестованных украинских моряков, задержали по подозрению в демонстрации экстремисткой символики (статья 20.3 КоАП), написал
 в фейсбуке журналист Антон Наумлюк.
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