Происшествия
В Крыму задержали адвоката одного из арестованных украинских моряков
В Крыму задержали адвоката одного из арестованных украинских моряковРБК07:25
Полиция Крыма задержала адвоката Эмиля Курбединова, который защищает интересы одного из арестованных украинских моряков. Об этом РБК сообщил коллега задержанного, адвокат Эдем Семедляев. Информацию о задержании Кубердинова подтвердил РБК адвокат Джемиль Темишев.
РБК07:25
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с чего всё началось
Крымского адвоката Эмиля Курбединова, который защищает одного из арестованных украинских моряков, задержали по подозрению в демонстрации экстремисткой символики (статья 20.3 КоАП), написал в фейсбуке журналист Антон Наумлюк.Медиазона04:52
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