В Крыму задержали 20 членов террористической организацииRT на русском 10:03

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали 20 человек, состоявших в структуре террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Ведомство провело операцию 27 марта при взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии.

Происшествия Абызов в суде отказался признать вину Вину не признаю, преступных действий не совершал и тем более не использовал свое служебное положение министра.

Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Наука Биотехнологии позволят живущим сегодня людям доживать до 1000 лет Эксперт в области регенеративной медицины Обри ди Грей, осуществляющий исследования при поддержке бизнесмена Питера Тиля, уверен, что некоторые из живущих ныне людей смогут дожить до тысячи лет.

Кино Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви» Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».

Энергетика Бензин в России в феврале подешевел на 0,2% Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.

Культура Александринский и Волковский театры планируют объединить Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.

Политика Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.

Политика Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн "Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.

Футбол Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром» Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.

Авто FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.

Энергетика «ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне "ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Происшествия Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ» В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Армия и оружие В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр» Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.

Происшествия Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.

Армия и оружие Индия сбила спутник и объявила себя космической державой В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.

Шоу-бизнес Алина Кабаева рассказала все о своей семье Как сообщает "Правда.ру", В нашем доме жили семьи самых разных национальностей.

Политика Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.

Футбол Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны» Аргентинский нападающий Лионель Месси и форвард сборной Уругвая Луис Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Эспаньолом» в 29-м туре чемпионата Испании.

Политика Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.

Космос Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей Китайская частная компания OneSpace впервые запустила ракету OS-M со спутником Lingque 1B на борту, однако во время запуска произошла нештатная ситуация и ракета не смогла вывести груз на орбиту.

Культура Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.

Спорт Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.