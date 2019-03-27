Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организацииRT на русском 10:03
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали 20 человек, состоявших в структуре террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Ведомство провело операцию 27 марта при взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы войск национальной гвардии.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия
Абызов в суде отказался признать вину
Вину не признаю, преступных действий не совершал и тем более не использовал свое служебное положение министра.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Найден главный недостаток нового Huawei P30 Pro
Обновлено в 00:00
Общество
Мексиканская Interjet захотела отказаться от SSJ100
Обновлено в 08:33
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Наука
Биотехнологии позволят живущим сегодня людям доживать до 1000 лет
Эксперт в области регенеративной медицины Обри ди Грей, осуществляющий исследования при поддержке бизнесмена Питера Тиля, уверен, что некоторые из живущих ныне людей смогут дожить до тысячи лет.
Обновлено в 04:50
Кино
Умер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви»
Наибольшую популярность Мгалоблишвили принесла роль графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».
Обновлено в 01:51
Энергетика
Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%
Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:26
Культура
Александринский и Волковский театры планируют объединить
Два театра, петербургский и ярославский, планируют объединить в один — первый национальный.
Обновлено в 05:55
Политика
Совфед поддержал ужесточение наказаний за создание ОПГ
Ужесточение уголовного наказания организаторов преступных сообществ одобрил Совет Федерации, сообщается 27 марта на правительственном портале.
Обновлено в 08:16
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Пожар произошел в торговом комплексе в Краснодаре
Обновлено в 09:24
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Как сообщает "Правда.ру", В нашем доме жили семьи самых разных национальностей.
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Футбол
Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»
Аргентинский нападающий Лионель Месси и форвард сборной Уругвая Луис Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны» перед матчем с «Эспаньолом» в 29-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 08:07
Политика
Дочь экс-министра обороны СССР Язова отреагировала на приговор суда
Дочь экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова прокомментировала вынесенный судом в Вильнюсе приговор ее отцу.
Обновлено в 10:03
Космос
Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей
Китайская частная компания OneSpace впервые запустила ракету OS-M со спутником Lingque 1B на борту, однако во время запуска произошла нештатная ситуация и ракета не смогла вывести груз на орбиту.
Обновлено в 06:18
Культура
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Спорт
Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Единоборства
Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 06:59