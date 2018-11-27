Политика

В Крыму за нарушение границы РФ арестованы 12 украинских моряков
Российская газета
12:34

Сегодня Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде двух месяцев ареста для 12 украинских военных моряков, незаконно по приказу командования ВМС незаконно вошли на своих кораблях в территориальные воды России в Черном море.
Российская газета12:34

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Суд арестовал трех раненых украинских моряков

Коммерсантъ12:51

Суд арестовал 12 украинских моряков за нарушение границы РФ

ТАСС11:50

Суд в Керчи арестовал еще троих украинских моряков

ИА Крыминформ12:48

Адвокаты украинских моряков обжалуют арест

Известия12:24

В Крыму арестовали 12 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе

РИА Новости11:57

Суд Крыма арестовал 12 украинских моряков за нарушение границы России

Телеканал 360°11:37

Основные моменты из хронологии событий от ФСБ России

RT на русском12:19
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Политика

Посольство предупредило россиян о массовом отказе во въезде на Украину

Посольство направило в МИД Украины ноту с просьбой дать объяснение "массового" недопуска россиян, а также прекратить "дискриминационные действия" украинских пограничников.
Обновлено в 13:07
Политика

Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования

Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России.
Обновлено в 12:25
Политика

Чечено-ингушскую границу изучили со всех сторон

Конституционный суд рассмотрел запрос главы Ингушетии Конституционный суд (КС) РФ провел публичные слушания по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке соответствия Конституции РФ ратифицированного парламентом республики и аннулированного Конституционным судом Ингушетии соглашения с Чечней об установлении административной границы между двумя регионами.
Обновлено в 12:46
Политика

Спикер гордумы Екатеринбурга не поддержал высказывание депутата о СМИ

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин заявил РИА Новости, что готов выстраивать отношения с представителями СМИ и не поддерживает высказывание в адрес журналистов депутата от партии "Справедливая Россия" Александра Колесникова.
Обновлено в 12:23
Политика

Венгрия отказалась экстрадировать в США двух россиян

Венгрия отказала США в экстрадиции двух граждан России, которых Вашингтон подозревает в торговле оружием.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе

Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Обновлено в 12:50
Политика

Указ о военном положении на Украине был опубликован по ошибке

На следующий день Верховная рада Украины одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.
Обновлено в 12:36
Политика

Жители Туниса протестуют против визита принца Саудовской Аравии

Жители Туниса вышли на улицы в знак протеста против визита в страну наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, сообщает 27 ноября Anadolu.
Обновлено в 12:49
Политика

Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам

Президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград.
Обновлено в 12:56
Политика

Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.
Обновлено в 10:56
Политика

В Кремле прокомментировали введение военного положения на Украине

Напомним, после провокации в Черном море власти Украины ввели на 30 дней военное положение в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории.
Обновлено в 07:19
Политика

Лавров рассказал, что мешает сотрудничеству России и Франции

Кризис доверия в евроатлантическом регионе мешает полноценному сотрудничеству России и Франции в искоренении таких угроз, как терроризм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 11:06
Политика

Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе

Американский президент Дональд Трамп одобрил применение слезоточивого газа против мигрантов и их детей, которые в минувшее воскресенье, 25 ноября, пытались прорваться из Мексики в США.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

В Мариуполе детей привлекли к рытью окопов

В украинском городе Мариуполь дети - воспитанники одного из реабилитационных центров - были привлечены к рытью окопов.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие

«Парный» полет самолета и вертолета оказался учениями ЗВО

Днем 27 ноября лётчики авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) провели уникальную операцию по перевозке на внешней подвеске вертолёта Ми-26 истребителя Су-27.
Обновлено в 13:03
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