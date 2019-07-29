Экономика
В Крыму выросли доходы от туризмаПолитРоссия 08:25
Курортный сезон, по словам Аксенова, является основным источником доходов Крыма в летний период. Всего Крымский полуостров в этом году посетили 3,3 миллиона туристов: на 11 % больше, чем количество отдыхающих, зарегистрированное в прошлом году.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:03, Вашингтон
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Финансы
Курсы доллара и евро на 29 июля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.
Обновлено в 01:00
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Общество
В Великобритании установлен абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Иран и РФ проведут совместные военные учения
Обновлено в 14:52
Музыка
В «Лужниках» выступает группа Rammstein
Обновлено в 14:40
Футбол
Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал об отношениях с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
Обновлено в 12:58
Политика
У Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток
В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.
Обновлено в 14:25
Экономика
Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным
Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В Афганистане убили двух военнослужащих США
Двое военнослужащих Соединенных Штатов были убиты в понедельник на территории Афганистана.
Обновлено в 14:09
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Авто
Производство ПСМА в Калуге остановилось по причине отпусков работников
ООО "ПСМА Рус" с понедельника (29 июля 2019 года) остановит калужское производство на 20 дней в связи с отпусками сотрудников, выпавшими в одно время, доложила пресс-служба компании.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Политика
Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:00
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57