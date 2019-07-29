Экономика

В Крыму выросли доходы от туризмаПолитРоссия 08:25

Курортный сезон, по словам Аксенова, является основным источником доходов Крыма в летний период. Всего Крымский полуостров в этом году посетили 3,3 миллиона туристов: на 11 % больше, чем количество отдыхающих, зарегистрированное в прошлом году.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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