Экономика
В Крыму выросли доходы от туризмаПолитРоссия 08:25
Курортный сезон, по словам Аксенова, является основным источником доходов Крыма в летний период. Всего Крымский полуостров в этом году посетили 3,3 миллиона туристов: на 11 % больше, чем количество отдыхающих, зарегистрированное в прошлом году.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:54, Вашингтон
Общество
Фанаты Rammstein устроили гонку за лучшие места на концерте
Самые быстрые фанаты смогли занять лучшие места на танцполе. Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.
Обновлено в 19:44
Транспорт
В Испании из-за забастовки отменят более тысячи поездов
Из-за четырехдневной забастовки, объявленной профсоюзами, оператор испанских железных дорог Renfe отменил более тысячи рейсов поездов.
Обновлено в 13:40
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Авто
Обновленный Honda Pilot получил топовую версию Pilot Black Edition
Спецверсия предлагается в пятиместном и семиместном варианте. Технически Pilot Black Edition ничем не отличается от Elite.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Тулуне закрыли федеральную трассу
Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:16
Космос
Curiosity прислал снимки места, идеального для поиска жизни на Марсе
Curiosity отправил снимки места, которое было признано идеальным для поиска доказательств жизни на Марсе.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
Марихуану разрешили в Нью-Йорке
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроект, который предусматривает смягчение наказания за хранение марихуаны.
Обновлено в 15:45
Общество
Названы востребованные рабочие профессии в России
Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Наука
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено в 18:35
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Политика
Первый министр Шотландии назвала план Джонсона по Brexit катастрофой
Планы нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза без соглашения с Брюсселем грозят стране огромной опасностью, передает телеканал Sky news со ссылкой на заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен.
Обновлено в 09:03
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»
Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
Обновлено в 15:19
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Эксперт оценил модернизацию ВМФ России
Обновлено в 08:41
Происшествия
Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории
В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.
Обновлено в 19:13
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Политика
Посольство РФ заявило, что Лондон не пытается объективно оценить ситуацию с акцией в Москве
Сотрудники посольства РФ в Великобритании считают, что Форин-офис «не пытался объективно оценить ситуацию» с митингом в российской столице.
Обновлено в 18:35
Экономика
Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%
По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05
Экономика
Определен решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Коалиция во главе с США опасается появления новых террористов в лагерях беженцев в Сирии
Новое поколение террористов может выйти из таких сирийских лагерей беженцев, как Аль-Холь, некоторые их жители поддерживают идеологию экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 18:52