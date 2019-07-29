Экономика
В Крыму выросли доходы от туризмаПолитРоссия 08:25
Курортный сезон, по словам Аксенова, является основным источником доходов Крыма в летний период. Всего Крымский полуостров в этом году посетили 3,3 миллиона туристов: на 11 % больше, чем количество отдыхающих, зарегистрированное в прошлом году.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять препаратов, которые принимает сам с 30 лет
Вторым принимаемым препаратом Мясников назвал комбинированное средство от гипертонии (Эксфордж), включающее два действующих вещества (амлодипин и валсартан).
Обновлено в 10:47
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Наука
Разработаны контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Обновлено в 10:18
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12
Общество
В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.
Обновлено в 20:33
Армия и оружие
Санкции за С-400: Анкара готовит Вашингтону сюрприз?
Только возможность шантажировать обидевшийся Вашингтон закрытием военных баз на своей территории дает в руки Анкаре неплохой козырь, и это при том, что министр обороны Хулуси Акар еще не стал раскрывать все детали — иначе «магия ослабеет».
Обновлено в 20:17
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27
Технологии
«Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой
«Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.
Обновлено в 17:34
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Месть падших: изрезанное тело бьюти-блогера нашли в чемодане
В Москве обнаружили тело молодой девушки, которое поместили в чемодан.
Обновлено в 17:02
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21
Общество
Синоптик назвала сроки возвращения в Москву летней погоды
Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе вернется к климатической норме к первым августовским выходным.
Обновлено вчера в 22:35
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57
Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.
Обновлено в 19:05
Культура
Почему все так любили сериал «Санта-Барбара»
Обновлено в 16:00
Здоровье
В желудке пациентки врачи обнаружили полтора килограмма драгоценностей
Из желудка пациентки извлекли 1,6 кг драгоценных предметов – 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, восемь медальонов, 11 колечек для носа, пять браслетов для ног и наручные часы.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Единоборства
Сын Хосе Луиса Кастильо попал в больницу после спарринга
Кристиан Кастильо, сын двукратного чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо, попал в больницу с травмой мозга, полученной во время спарринга, и его состояние ухудшается.
Обновлено 27 июля в 07:23
Армия и оружие
Россия и Иран расширят военное сотрудничество
Ханзади отметил, что этот документ является первым в своем роде между Россией и Ираном.
Обновлено в 17:16
Наука
Победили в конкурсе Илона Маска: немецкая команда с уфимцем разогнала капсулу Hyperloop до 463 км/ч
Команда Мюнхенского технического университета TUM Hyperloop, в состав которой входит уфимец Артём Газизов, установила новый рекорд — на соревнованиях SpaceX Hyperloop Pod Competition ребята разогнали капсулу Hyperloop до 463 км/ч.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Космос
Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты
Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 14:27
Политика
Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела
Против бывшего украинского президента Петра Порошенко возбуждено новое уголовное дело, сообщило в понедельник, 29 июля, издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
Обновлено в 18:08
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,44 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 63,44 рубля.
Обновлено в 03:05