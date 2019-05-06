Политика
В Крыму вспоминают жертв депортацииМосковский Комсомолец 00:35
18 мая на полуострове пройдут траурные акции и молебны в годовщину депортации крымских татар. 75 лет назад по указу Иосифа Сталина из Крыма насильно вывезли более 190 тысяч человек - представителей крымских татар и других народов, которых обвинили в сотрудническте с фашистами.
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Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Интернет
В Хельсинки протестируют доставку еды на дроне
В столице Финляндии будет протестирован новый способ доставки еды — на дроне, пишет «Фонтанка».
Обновлено в 01:46
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Ранее президент России Владимир Путин сказал, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика, Согласно графику, движение поездов по Крымскому мосту должно быть запущено в декабре 2019 года.
Обновлено в 06:11
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Авто
Флагманский пикап Great Wall получил бюджетную версию
Китайский автогигант Great Wall готовит к выпуску бюджетную версию своего самого большого пикапа – Wingle 7. Патентные фотографии новинки появились в распоряжении местных СМИ.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Футбол
Капитан «Уотфорда» был алкоголиком и сидел в тюрьме. Грасия его фанат
После выхода «Уотфорда» в финал и на протяжении нескольких недель в Англии вспоминают не успех нового тренера, а тяжелый путь капитана команды Троя Дини – 30-летнего форварда, который за последние годы стал символом клуба.
Обновлено в 01:41
Авто
Как работает система пожаротушения на трековом Dodge Viper
На скорости 250 км/ч пилот может остаться без кислорода при срабатывании системы, поэтому нужно тормозить и вылезать максимально быстро.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Общество
В СК рассказали об осмотре парка в Рязани после поручения Путина
Ранее на медиафоруме Общероссийского народного фронта Путину рассказали, что на строительство детской площадки в Рязани было выделено более 4 млн рублей, но объект существует только по документам.
Обновлено в 04:28
Хоккей
Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек
ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины
Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие
Опубликованы планы США по развалу России
Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Авто
Самый быстрый человек на планете презентовал новый электрокар
Усэйн Болт, которого многие знают как олимпийского чемпиона и быстрейшего человека на планете, решил погрузиться в мир электрического транспорта.
Обновлено вчера в 08:19
Общество
Швейцарский кинотеатр заменил кресла на двуспальные кровати
Сеть кинотеатров Les Cinemas Gaumont Pathe открыла в Швейцарии новый кинотеатр, где зрители могут посмотреть кино в двуспальных кроватях, а не традиционных креслах.
Обновлено в 02:35
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Принято решение о членстве России в ПАСЕ
В заседании принял участие и глава МИД России Сергей Лавро.
Обновлено вчера в 12:53
Кино
Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург
Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
Обновлено 16 мая в 16:22
Армия и оружие
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Обновлено в 02:37
Футбол
Футболист «Славии» Соучек может стать игроком московского «Спартака»
Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак".
Обновлено в 02:43
Общество
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24