Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моряРоссийская газета 03:55

Воздушный шар с пассажирами ударился о землю, в результате чего корзина с людьми опрокинулась, из нее выпали четыре человека. При этом в корзине осталась девочка 2007 года рождения, которую начало уносить в сторону Феодосийского залива потоками ветра.
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СМИ опубликовали видео с места приземления воздушного шара с ребёнком в Крыму

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РИА Новости09:05

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Интерфакс01:36
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
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