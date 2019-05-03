Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моряРоссийская газета 03:55
Воздушный шар с пассажирами ударился о землю, в результате чего корзина с людьми опрокинулась, из нее выпали четыре человека. При этом в корзине осталась девочка 2007 года рождения, которую начало уносить в сторону Феодосийского залива потоками ветра.
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