В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моряРоссийская газета 03:55

Воздушный шар с пассажирами ударился о землю, в результате чего корзина с людьми опрокинулась, из нее выпали четыре человека. При этом в корзине осталась девочка 2007 года рождения, которую начало уносить в сторону Феодосийского залива потоками ветра.

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

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